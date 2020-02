De Porsche Taycan, mindblowing in vele opzichten

Afgelopen week had ik het genoegen om met de Porsche Taycan Turbo S van Porsche Centrum Groningen op pad te mogen. Nu kan ik natuurlijk het zoveelste lovende artikel over deze bloedsnelle, volledig elektrische Porsche geven maar ik gooi het in dit artikel eens over een andere boeg.

Kwaliteit zoals we van Porsche gewend zijn

Over de Porsche Taycan Turbo S kan ik kort zijn. Een verrassende auto die ondanks het gewicht van ruim 2300 kg bijzonder licht aanvoelt en, zodra je achter het stuur plaatsneemt, direct het gevoel geeft dat alles klopt en vertelt dat je met een rasechte Porsche te maken hebt. De acceleratie van deze Taycan Turbo S is uiteraard misselijkmakend, maar ook het gedrag in de bochten is snaarstrak, waarbij de auto prachtig zijn dynamiek communiceert aan de bestuurder die midden tussen de assen zijn werkplek heeft.

Elektrisch rijden vraagt om een andere mindset

Elektrisch rijden is niet zomaar een andere techniek om een auto voort te bewegen. Het vergt wat aanpassingen van ons. Ik heb inmiddels wat langer elektrisch kunnen rijden om een mening te kunnen vormen en daarmee zowel positieve als negatieve kritiek op waarde te kunnen schatten. Ik denk dat iedereen de negatieve vooroordelen wel kent inmiddels: lange laadtijd, beperkte actieradius, geen geluid, etc. Veel onderbuikgevoelens spelen hierbij een rol en een elektrische auto wordt één op één vergeleken met hoe wij gewend zijn met onze traditionele auto’s om te gaan. Om te beginnen moeten we daar mee stoppen en ons realiseren dat elektrisch rijden een andere mindset vergt.

Goed plannen

Traditioneel besluiten we ’s morgens in onze Porsche te stappen, draaien de contactsleutel om en het vertrouwde geluid van de brandstofmotor doet ons glimlachen. Al rijdend zien we dat binnen 100 km de tank ergens gevuld moet worden en weten we dat er onderweg wel ergens een tankstation op de route zal liggen om voor pakweg 10 minuten een pitstop te maken. Dit gedrag is met een elektrische auto echter geen sleutel tot succes en laat alle eerdere vooroordelen al snel uitkomen.

Na ook zakelijk de nodige kilometer in binnen en buitenland te hebben afgelegd kan ik concluderen dat het een afscheid van ingesleten gewoonten betekent. In de auto stappen en onderweg maar zien waar je weer op gaat laden moet je snel afleren. De kunst tot succesvol met een elektrische auto als de Taycan rijden zit hem in goed plannen. ’s Nachts laadt de auto uiteraard thuis zodat in de ochtend met een volle accu vertrokken kan worden. Bij normaal rijgedrag, dus niet bij ieder verkeerslicht laten zien dat de Taycan alles het snot voor de ogen rijdt, kun je pakweg 400-450km rijden. Laat het echter niet zover komen. Bij de eerste zakelijk afspraak in de agenda gaat de auto direct weer aan de lader en rijdt je van afspraak naar afspraak zonder ook maar een moment te hoeven twijfelen over de resterende actieradius. Sterker nog, ik heb geen enkele keer onderweg hoeven opladen, ook niet onderweg in Duitsland. ‘Brandstof’ laden doe je op locaties waar je toch bent in plaats van ergens naar toe rijden om te kunnen tanken. Het spaart dus zelfs wat reistijd uit op deze manier.

Actieradius

De actieradius is bij de Porsche Taycan zeker niet slecht te noemen met 400-450 km bij ‘normaal’ gebruik. Met mijn 996 Turbo S moest ik met een fluwelen voetje rijden om 400 km uit een tank benzine te halen en heb ik menig maal op de laatste druppels, en met het zweet in de handen, het tankstation gehaald. We zijn best verwend geworden de laatste twee decenia met autos die 800-1100 km uit een tank brandstof te halen. Echter de ontwikkeling van zowel accus als laadtechnieken gaan snel. De Taycan kan met 270 kW laden waarbij je binnen een half uur de accu’s weer vol hebt. Nu zijn de laadstations die dit soort capaciteiten leveren nog beperkt maar ook dat groeit snel. Porsche participeert samen met Ford, BMW, Mercedes, Audi en VW in het Pan-Europese laadnetwerk IONITY dat snelladen met maximaal 350 kW mogelijk maakt. De eerste 200 laadstations zijn inmiddels al geopend en in rap tempo komen er nieuwe stations bij om zo een fijnmazig netwerk van hoogvermogen laadstations te vormen.

Daarmee wordt de reis naar Italië of Zuid-Frankrijk, die velen in de zomermaanden maken, zelfs dit jaar al mogelijk met de Porsche Taycan die deze laadtechniek ondersteund. En zeg nu zelf, na 400 km rijden even een half uurtje de benen strekken is toch ook best lekker.

Kortom, het veelgebruikte argument van actieradius en laadtijd is geen issue wanneer je op een andere manier bewuster je reisplanning maakt. We moeten, wanneer we elektrisch willen gaan rijden, dus weer bewuster nadenken voordat we op pad gaan. Dat kost niks extra, en wanneer je het jezelf hebt aangeleerd gaat het vanzelf. Dus de avond voor vertrek met kaarten en rekenmachines op de bank zitten is zeker geen vereiste.

Zijn er dan echt geen bezwaren?

Zijn er dan echt geen bezwaren en kunnen we dan vanaf nu allemaal met de Taycan op pad? Zover is het nog niet, praktisch is het zeker haalbaar maar de infrastructuur is nog lang niet klaar om massaal over te stappen op een volledig elektrisch wagenpark. Stel dat ieder huishouden dat nu zo’n 17 kW aansluitwaarde heeft zou moeten kunnen snelladen met 50 kW of meer dan moet er nog wel wat gebeuren om het elektriciteitsnet in capaciteit te vergroten. Maar dat hoeft absoluut ook niet direct de belemmering te zijn om niet een Taycan te willen bezitten. Het is absoluut een begeerlijke rijdersauto die alle DNA van een sportauto in zich draagt. Ook het gemis van een mooie flat-6 of V8 mis ik niet direct. Het geluid van de Taycan met zijn twee-traps automaat komt futuristisch over en ook dat is even wennen maar geeft zeker een mooie dimensie aan de rijbeleving. Daarnaast is de rust in het interieur in zekere zin ook wel weer prettig. Ik merk zelf dat je heel erg geconcentreerd met rijden en de wegsituaties bezig bent maar ook meer opneemt van de omgeving waar je rijdt. Klaarblijkelijk houdt de brandstofmotor tijdens het rijden toch een deel van de hersenen alert op afwijkende geluiden.

Conclusie

Kortom, ik zou mij (ook als petrolhead) prima kunnen vermaken met een Taycan. Zeker voor de zakelijke rijder kan dit een prachtig equivalent van de Panamera zijn. Maar dan zou ik voor het weekend toch nog stiekem een Cayman GT4 in de garage willen zetten. Gewoon omdat ik nu eenmaal ben opgegroeid met brandstofmotoren en mijn hart er nog geen afstand van kan doen.