Porsche Cayenne Turbo S E- Hybrid Coupé rijtest

Verrassing!

Vorige week kreeg de ik vraag of ik een weekend met een Porsche Cayenne Coupé wilde rijden en er een artikel over wilde schrijven. Dat leek me wel wat, dus op vrijdagmiddag reed ik naar Pon Porsche in Leusden om van auto te ruilen.

Op dat moment wist ik nog niet exact welke uitvoering het zou zijn en toen ik eenmaal met de sleutel naast mijn ‘nieuwe’ auto stond bleek het de absolute top of the line, de Porsche Cayenne Turbo S E-Hybride Coupé, te zijn. Een auto met een prijskaartje van € 232.702,00; full option dus. “Prettig weekend mijnheer” zei de receptioniste bij Pon nog. “Dat gaat wel lukken” zei ik.

We hadden al een artikel aan dit topmodel van de Cayenne gewijd, maar nu gaan we er echt in rijden. Direct als je instapt weet je dat je in een Porsche rijdt; alles draait om jou als bestuurder. Het zitcomfort, de bediening, alles ademt Porsche. Natuurlijk is het een heel verschil met de 997 Carrera 4S Cabrio die ik gewend ben maar elke Porsche rijder zal begrijpen wat ik bedoel.

De stoelen in deze auto zijn top en, wat je voor deze prijs mag verwachten, volledig elektrisch instelbaar met geheugen om dit ritueel niet elke keer te hoeven doen als je even met iemand van zitplaats ruilt. Ook het stuur verstel je met een kleine ‘joystick’ omhoog, omlaag en naar voor en achter; ook dit sla je op in het geheugen, of beter gezegd je profiel. Ja elke regelmatige bestuurder in deze auto kan zijn of haar eigen profiel aanmaken en werkelijk alles, inclusief de favoriete radiozenders kunnen per gebruiker worden vastgelegd. We kunnen gaan …

Ik zet de auto in ‘D’ en in de hybride stand ‘sluip’ ik geruisloos weg door het hek op de Pon campus, om hem om de hoek in de sport stand to leven te laten komen … wat een auto …

Twee motoren onder de motorkap

De Porsche Cayenne Turbo S E-Hybride Coupé is de absolute top van de Cayenne familie; wat maakt hem dan zo bijzonder ? Laten we daarvoor eens naar de specificaties kijken :

Motor(en)

Benzine motor : 4.0-V8 – 550 PK

Elektromotor : 136 PK Accupakket : 14,1 kWh Bereik : 50 km

Totaal systeemvermogen : 680 PK en 900Nm

Transmissie

Achttraps Tiptronic S-

Gewicht

2535 kilo

0 tot 100

3,8 seconden

0-200

13,5 seconden

Topsnelheid

295 km/u

Alleen elektrisch : 135 km/u

Niet alles op deze auto heb ik zelf kunnen testen, maar geloof me het rijdt echt indrukwekkend. Je weet dat je in een zware SUV rijdt en toch rijdt het als een absolute top sportauto. 2535 kilo in 3,8 seconden naar 100 km/u … “cabin crew arm the slidebars”.

Een auto die met je meedenkt

Uiteraard voel je aan alles hoeveel kracht de auto heeft en optrekken, versnellen en inhalen is een fluitje van een cent. De vele sensoren in de auto ‘kijken’ met je mee en geven je indien nodig een signaal om alles in goed banen te leiden. Je bent en blijft als bestuurder uiteraard wel in controle van alles; want Porsche is gelukkig nog heel ver verwijderd van ‘de zelfrijdende auto’, daar koop je tenslotte geen Porsche voor. De mooiste definitie die ik hierover van Porsche heb gelezen is dat zij streven naar ‘the best driver aumented experience’ ofwel in goed Nederlands de bestuurder op de best mogelijke manier ondersteunen.

Waar Porsche echt de afgelopen 10 jaar enorme meters heeft gemaakt is de elektronica en de bediening aan boord. De beeldschermen (ja het zijn er meer) en “knopjes” zijn overweldigend. Maar de elektronica in deze auto is als een ijsberg; je ziet alleen maar het topje. Onder de motorkap, in de auto en er omheen, hangt het vol met slimme sensoren.

De auto leest de verkeersborden, ziet de auto’s voor je en naast je, en informeert als het veilig is om gas te geven; en Flitsmeister kan ook meekijken via de apple carplay. Porsche doet qua digitale uitrusting absoluut niet meer onder voor de andere merken met hun overdreven ipads op het dashboard.

Een beetje elektrisch

Wat nog wel wennen is en misschien (nog) niet echt als Porsche voelt, is het hybride systeem. Helemaal in de 100% elektrische stand valt de toerenteller (en dus de benzinemotor) uit … stilte … maar je komt echt wel van zijn plek. Als je het gas hard intrapt schakelt de motor bij en komt het geruststellende uitlaatgebrul. En juist in combinatie geven de 2 motoren je die ultieme launch control en echt het gevoel dat je opstijgt. Deze auto doet 0-100 in 3,8 seconden, denk ik, want ik vergat elke keer weer te tellen.

Het laden van de elektromotor kan als bij andere hybrides onder het rijden, maar dat kost je wel vermogen. Je kunt ook ‘stekkeren’ via elk openbaar laadpunt, of een laadpaal thuis opladen. In een uurtje of 2 is de 14,1 kWh accu weer vol en biedt de elektromotor je ondersteuning of kun je korte stukken, en ongeveer 50 km, volledig elektrisch rijden; als je wilt.

Hybride is natuurlijk niets nieuws en ook in de autosport wordt de techniek al vele jaren toegepast. Mooi is wel om te zien dat Porsche als geen ander weet hoe je al die techniek goed laat samenkomen in een auto; alles is gericht op op een optimale rijervaring, rustig waar je wilt en vol vermogen waar het kan. Van absolute stilte naar hoge snelheid in luttele seconden.

Best of both worlds?

Wat koop je nu als je kiest voor deze top Cayenne ? Een gezinsauto ? Een supersnelle sportauto ? Het is eigenlijk een combinatie van beiden. Het is natuurlijk geen 911, alhoewel zijn prestaties op veel gebieden echte wel concurrerend zijn. Zoals ook blijkt uit de benaming; de Cayenne laat wel heel erg veel samenkomen in deze Porsche Cayenne Turbo S E-Hybride Coupé. Het is 1 brok techniek, vermogen, snelheid, luxe en ruimte. Het went erg snel, maar maandag moet ik hem helaas al weer inleveren …