15 november 2013 was de dag dat ik mijn eerste Porsche kon ophalen. Ik weet het nog goed. De dag ervoor namelijk, 14 november, was ik bij de kaakchirurg geweest om twee verstandskiezen te laten verwijderen. De chirurg verzekerde mij er echter van dat ik de dag er na wellicht een beetje hoofdpijn zou hebben, maar dat zou dan wel het enige zijn. Dus met enkele aspirines achter de kiezen ging ik op vrijdag 15 november naar mijn werk. Ik werkte toen der tijd namelijk bij Porsche Centrum Gelderland en hield mij daar twee dagen in de week onder andere bezig met het wassen en poetsen van auto’s en het klaarzetten van proefritten.

Rond lunchtijd was het dan zo ver. Ik kreeg de sleutels en bijbehorende boekjes overhandigd van mijn eigen Porsche 924 2.0 uit 1985. De auto was ingekocht door Mark Wegh zelf met het idee om deze toe te voegen aan zijn eigen collectie. De auto is namelijk origineel Nederlands geleverd door PON en heeft ook nog eens een sluitende onderhoudshistorie. Een redelijk unieke 924 dus.

De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik, toen ik de auto kocht, eigenlijk niet eens op zoek was naar een Porsche. Ik had op dat moment een klassieke Mini en in 2013 werd net de oldtimer regeling ingevoerd, waardoor de Mini drie maanden van de weg af moest. Ik was dus eigenlijk op zoek naar een auto voor de wintermaanden, maar eindigde met een tweede auto die niet de weg op mocht tijdens de wintermaanden. Maar goed, iets in mij zei toch dat het tijd was voor een Porsche en deze 924 moest het dus worden. Zo geschiedde en op vrijdag 15 november reed ik, vol trots en uiteraard met een kleine omweg, met mijn eigen Porsche naar huis.

Inmiddels is het al weer meer dan zes jaar geleden dat ik de 924 kocht, en in deze zes jaar is er al het nodige aan gedaan. Mijn 924 zag er top uit toen ik hem kocht, maar er waren nog wel wat verbeterpunten. Zo is het interieur van de 924 iets wat snel vergaat, en daarom heb ik dus het hele interieur opnieuw laten bekleden met de originele bekleding. Daarnaast heb ik de velgen laten poedercoaten, zijn de banden vervangen en is de auto voorzien van een grondige poetsbeurt.

De afgelopen jaren heeft de 924 verder zijn reguliere onderhoud gehad en kon ik eigenlijk nooit klagen over de onderhoudskosten van de auto, tot afgelopen jaar. Toen bleek ineens dat de koppakking het had begeven en ook was de benzinetank gaan roesten en lekken. De koppakking is vervolgens vervangen en de benzinetank ook. Het vinden van een passende en goede benzinetank, welke niet de hoofdprijs kostte (Porsche vraagt € 2.700 exclusief BTW voor een nieuw exemplaar), was nog een aardige klus. Maar uiteindelijk is het allemaal gelukt en rijdt de 924 weer als nooit tevoren.

Mist er dan nog iets aan de auto? Jazeker wel! Ik ben al zes jaar op zoek naar een tapijtje wat rondom de versnellingspook hoort te liggen, in de kleur zwart of donker bruin en zonder uitsparing voor de bedieningsknop van het schuifdak. Mocht iemand deze nog hebben liggen, dan houd ik mij dus zeker aanbevolen. Verder is mijn 924 mijn eerste Porsche, ik hoop zeker niet mijn laatste Porsche, maar wel de enige Porsche die ik nooit meer weg zal doen.