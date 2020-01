Mark Rieß nieuwe COO Porsche Financial Services

Met ingang van 1 februari 2020 is Mark Rieß (43) de nieuwe Chief Operating Officer (COO) van Porsche Financial Services. Vanaf 2012 was Rieß Chief Financial Officer (CFO) in de Verenigde Staten en Canada. Daarvoor was hij verantwoordelijk voor risicobeheer en controle.

“Naast zijn expertise op dit gebied, zal Marc Rieß ons ook zijn uitgebreide ervaring vanuit een internationale omgeving bieden”, zegt Lutz Meschke, vice-voorzitter en lid van de raad van bestuur voor financiën en IT bij Porsche AG.

Lutz Meschke

Rieß werkt al sinds 2003 in verschillende managementfuncties bij Porsche Financial Services. Hij volgt Jörg Pape op, die sinds augustus 2019 CEO van Volkswagen Financial Services Brazilië is. Pape was sinds september 2017 COO van Porsche Financial Services. Daarvoor was hij vier jaar CEO van VW Financial Services in Mexico.

Jörg Pape

Porsche Financial Services is gevestigd in Bietigheim-Bissingen en is een volledige dochteronderneming van de sportwagenfabrikant. Het biedt op maat gemaakte financieringsproducten voor Porsche-voertuigen en de Volkswagen-merken Bentley, Lamborghini en Bugatti, evenals dealerfinanciering, verzekeringen en creditcards. De bedrijfsgroep is verantwoordelijk voor meer dan 248.000 lease- en financieringscontracten met een volume van ongeveer 7,4 miljard euro wereldwijd. In de afgelopen vijf jaar zijn het totale aantal contracten en de portefeuille bijna verdubbeld.

Het kantoorpand in Bietigheim-Bissingen



Foto’s: Porsche Newsroom