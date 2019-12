Te Koop Eén van de 26 Cayenne TransSyberia Editions

Porsche heeft zich altijd met motorsport bezig gehouden in elke vorm die het kent. Zo kennen we rally edities van de 356, 911 en 959 maar in 2007 kwam daar een speciale uitvoering van de Cayenne bij. Porsche besloot in 2007 aan de 7100 kilometer lange TransSyberia Rally deel te nemen en bouwde 26 Cayenne S TransSyberia exemplaren in Weissach. En met succes want in 2007 wist deze Cayenne de uiterst zware rally te winnen en in 2008 bestond de gehele top 6 uit deze Cayennes. Eén van deze 26 Cayenne TransSyberia Editions staat nu te koop.

Foto Porsche AG

Foto Porsche AG

Foto Porsche AG

De TransSyberia Rally 2007 loopt van Moskou naar de Mongoolse hoofdstad Ulaanbaatar. De 7100 kilometer lange route doorkruiste het Oeralgebergte, de subarctische bossen en het Altai-gebergte. De route gaat verder over de Mongoolse hoogvlakten en door de Gobi-woestijn. De TransSyberia Rally is alleen toegankelijk voor 4WD-auto’s en vrachtwagens. Technische wijzigingen zijn toegestaan, maar de voertuigen moeten straatlegaal zijn.

Foto Porsche AG

De 26 speciaal in Weissach gebouwde autos voor de TransSyberia Rally moeten overigens niet verward worden met de Transsyberia Edition die Porsche van deze Cayenne (als tribuut aan het origineel) lanceerde in 2009 voor de consument. De originele 26 auto’s bevatten een zeer bijzondere configuratie en zijn uiterst zeldzaam.

Foto credits RMD

Om van deze Cayenne zo’n dominante rallymachine te maken, koos Porsche elementen uit de Cayenne S en Cayenne GTS. Er werd gekozen voor de grotere 4,8-liter V-8-motor die goed was voor 385 pk, gecombineerd met de zestraps Tiptronic S-transmissie met een 4.11 eindaandrijving.

Voor Porsche was deze TransSyberia Rally een marketing campagne om de consument te laten zien dat de tot dan toe verguisde Cayenne toch echt meer was dan de zoveelste SUV op de markt. Daarom bleven veel van de standaard configuratie items, waaronder Porsche Active Suspension Management en Porsche Traction Management, gewoon gehandhaafd. Het Porsche Dynamic Chassis Control-systeem werd geleverd met een speciale offroad-modus die de auto met de luchtvering zo’n 30 centimeter optilde. Dit hielp met het oversteken van rivieren waardoor de auto tot 75 centimeter diepte het water kon doorwaden. De Cayennes hadden ook het optionele off-road pakket, dat onder andere een sperdifferentieel toegevoegde

De Cayenne S Transsyberia had een volledige kooi, versterkte A- en B-stijlen, bodembescherming, een aan de voorzijde gemonteerde lier, extra verlichting op het dak, een snorkel en een lichtgewicht uitlaat.

Om het geheel gereed te maken voor de rally, werd het elektrische systeem omgeleid en werd bij de passagiersstoel de navigatie computer ingebouwd. Uiteraard zijn de standaard comfortabele stoelen vervangen door twee kuipstoelen. Daarnaast zijn twee reserve brandstoftanks, twee reservewielen en schoppen toegevoegd op de plaats waar normaal de achterbank zit.

Rolkooi Foto credits RMD

Foto Porsche AG

Foto Porsche AG

Zoals hierboven geschreven is nu het zilveren/oranje exemplaar, dat Team Iberica tijdens de Transsyberia Rally reed, te koop. Deze Cayenne uit mei 2007 eindigde beide keren dat hij aan het evenement meedeed in de top vijf, en wordt compleet geleverd met een Porsche ‘Certificate of Originality’, een Transsyberia-boek en een Spaans technisch inspectiedocument. De auto staat in België en kan voor Eur 195.000 aan je collectie worden toegevoegd. De prijs is inderdaad niet gering maar het betreft absoluut een unieke en zeer zeldzame auto die een bijzonder stukje Porsche geschiedenis vertegenwoordigd.

Foto credits RMD

Foto credits RMD

Foto credits RMD

Foto credits RMD

Foto credits RMD

Foto credits RMD

Foto credits RMD

Foto credits RMD

Meer informatie is hier te vinden:

https://www.rmd.be/cars-for-sale/1caa64f348cfa8a59267bf8ffa847763

(Foto credits RMD)