De eerste Nederlandse elektrische Porsche 912. Deel II

Woensdag 11 december en daar reden we dan, twee mannen in een Porsche 911 turbo op weg naar Schmidt in Oss. Vriend en ondernemer Willem-Jan Smulders en ik.

Onderweg blijkt al snel dat we beide zeker geen fans zijn van Elektrische auto’s. Maar we gingen kijken naar een klassieke Porsche 912. Wat is dan het probleem hoor ik je denken.

Een 52 jaar oude Porsche 912 uit 1967. Niet de meest snelle luchtgekoelde Porsche die ze bij Porsche ooit hebben gebouwd, met een vier cilinder luchtgekoelde boxermotor met zo’n 90 pk. Maar het is wel een echte klassieke Porsche met alle emoties en Porsche gevoelens die erbij horen. Stap in een 912 en je begint te glimlachen. Ondanks dat een originele 912 nooit een snelheid monster was en is, word ik nog steeds een soort van blij van als ik er in een rijd. Dus wat is dan het probleem? Het “probleem” is dat Frank Schmidt in samen werking met EV Europe een Porsche 912 heeft ontwikkeld en gebouwd, of beter omgebouwd naar een met elektrisch aandrijving. Dus geen pruttelende viercilinder benzine boxermotor, maar een elektromotor ligt er nu achterin deze klassieke Porsche 912.

Maar Willem-Jan Smulders (eigenaar van Vision88 en Re-scent en tevens fotograaf) en ik zijn geen van beiden fans van elektrische auto’s, die voor ons toch emotieloos zijn. Maar wij zijn toch wel nieuwsgierig en benieuwd naar dit project. En wilde openminded en eerlijk naar deze 912 Blitz E kijken.

Nu denken enigen van jullie misschien; “heeee Franks Schmidt die naam ken ik toch!?” Ja dat kan kloppen; zeer waarschijnlijk van de Von Schmidt Porsche 964 Restomods en natuurlijk ook als bekend Porsche Specialist.

Aangekomen op de Spaanderstraat 7a in Oss werden we vriendelijk ontvangen in het keurige en mooie bedrijfspand, waar je bij binnenkomst recht de werkplaats in kan kijken. Ik houd wel van deze openheid. Wij gingen linksaf voor een kop koffie en vooral meer details en uitleg over deze unieke, klassieke Porsche 912. Wat is het nu? Een slimme en zinvolle aanpassing en oplossing aan de huidige tijd van Frank Schmidt en zijn team en partners of een “Frank”enstein Porsche?

Frank vertelde ons dat het project ‘Blitz’ begon met een idee zo’n jaar geleden. De bouw, het testen en de ontwikkeling duurde zo’n 8 – 9 maanden. Het doel was: het fuseren van oude en nieuwe techniek zonder in te leveren op de rijbeleving van klassieke Porsches. Nou, nou, dat is nogal wat dacht ik terwijl Frank dit uitsprak. Maar dat zouden wij volgens Frank zelf zo ervaren tijdens een rit met de 912 Blitz E.

De proefrit. Het was dan zover. Op naar buiten waar de 912 al klaar stond. Frank gaf mij een oldschool Porsche sleutel in de hand. En met dit kleine gebaar had ik voor mij het eerste positieve gevoel bij deze elektrische 912. Iets simpels als een ouderwetse autosleutel. Geen startknop, geen keyless systeem, maar een echte ouderwetse metalen sleutel. Een sleutel om deze auto mee te starten, of beter gezegd aan te zetten. Ik stap in achter het stuur en weet eigenlijk niet goed wat ik mag verwachten. Sleutel in het slot, omdraaien en…… nietsssss…. echt helemaal niets! Naast een bijna pijnlijke stilte alleen een groen lampje dat aanging op het stijlvolle klassieke Porsche dashboard. Dat is toch even wennen. Waar je normaal een 4 cilinder boxermotor hoort was nu muisstil. Ok geef het een kans dacht ik nog. “De auto loopt nu” zegt Frank, “zet maar in zijn achteruit”.

Op aanwijzing van Frank zet ik zonder de koppeling te gebruiken met de bekende klassieke schakelpook de 912 in de haar achteruit. En geef een klein beetje gas …. of beter…. stroom. Langzaam rolt de 912 naar achter tot we ze in de eerste versnelling kunnen zetten en de weg op kunnen draaien. Ik geef gas, koppel en schakel op naar de derde versnelling. Ja nu moet je wel koppelen. Maar ik had ook meteen naar de derde of vierde of zelfs vijfde versnelling mogen gaan laat Frank mij weten. Deze 912 rijden als een automaat. De derde versnelling is prima voor de 80 kilometerwegen. Na een honderd meter komt de eerste bocht. Remmen en terugschakelen. Het eerste moment… Ja het is nog steeds een klassieke 912. Het schakelen, remmen en sturen is precies zoals een 912 dat doet, of beter hoort te doen. Gas geven en wederom schakelen. Na zo’n 500 meter te hebben gereden sprak ik de volgende woorden. “Ik begrijp het, ja ik begrijp het helemaal” gefeliciteerd! En daarmee bedoelde ik dit concept van Frank, de beleving, de aanpassing aan de huidige tijd zonder afbreuk te doen aan deze klassieke 912. En ja natuurlijk gaan er nu mensen van alles roepen. Het is vloeken in de kerk! Dit is schandalige, verkrachting enz enz. Maar sorry, die zitten er compleet naast. Als ik, die niets heeft met elektrisch rijden, en zeker al helemaal niets heeft met het verbouwen en “verknallen” van klassieke Porsches, dit concept wel kan omarmen en zelfs heel enthousiast wordt, dan zegt dat genoeg. En ik denk dat ik het mag en kan beoordelen en op zijn minst een mening hier kan en mag geven. Gezien mijn ervaringen met het rijden met het Porsche 911 f modellen en de Porsche 912. (Ik ben zelf eigenaar van een 911 van 1972, de ölklappe.) Deze 912 rijdt geweldig. Het sturen is serieus verbeterd zonder dat er aan karakteristieke stuureigenschappen afbreuk is gedaan. Veel minder onderstuur. Dus geen “extra” gewichten meer voor in de kofferklep. Ondanks dat deze 912 nu meer pk’s (zo,n 40% meer) en ook 150 kilo extra gewicht heeft blijft het toch rijden als een 912. Nee, het is zeker geen snelheidsmonster of raceauto geworden. Maar ze heeft nu net dat extra vermogen gekregen om prima uit de voeten te kunnen in het dagelijks verkeer. Ook het inhalen van andere auto’s in het huidige verkeersbeeld behoort nu wel tot de mogelijkheden, waar dat voorheen toch even zo’n dingetje was en niet altijd even makkelijk ging. Na de eerste kilometers was mijn bedenkelijk gezicht veranderd in een grote glimlach. Ik reed ook rond in een echte klassieke Porsche 912. En met het echte Porsche gevoel. Wat een geweldige ervaring. Naar mijn gevoel was de rit veel te kort. Het had wel de hele dag mogen duren. Het was zo’n geweldig ervaring zelfs, dat ik het best moeilijk vind deze ervaring goed en juist te verwoorden zonder overdreven te klinken. Maar ze is echt, geweldig, goed, super, heerlijk, eerlijk, klassiek, …. Dus met welke woorden omschrijf je deze unieke klassieke Porsche 912? Misschien zou je het zelf moeten ervaren om dit concept van Frank Schmidt te begrijpen. Ik ben in ieder geval helemaal om bij deze Elektrische klassieke Porsche 912 Blitz E.

Wat gegevens op een rijtje. Deze klassieke Porsche 912 is nu voorzien van een Netgain Hyper9 motor met 120V 102 KW/138 pk, die haar spanning geleverd krijgt van een accupakket met 54Kw (Tesla technologie). Het batterijmanagementsysteem is met bluetooth koppelbaar aan je smartphone. 3 fase lader 9,9 KW. En is ook voorzien van een regeneratief remsysteem. Recuperatief remmen maakt gebruik van de eigenschap dat een elektromotor ook als generator kan werken en de kinetische energie kan omzetten in elektrische energie. Dit geeft deze 912 een bereik van minstens 250 km. Aangesloten op de 3 fase lader is het accupakket (10 accu’s) in 4 uur volledig opgeladen.

En waarom ik telkens weer (heel bewust) het een klassieke Porsche 912 blijf noemen? Omdat ik overtuigd ben dat deze Klassieke 52 jaar oude Porsche 912 door zijn uitstraling, beleving en rij-indrukken nog steeds een echte Porsche en een Porsche 912 is gebleven. Bijna niets aan de buiten of binnenkant verraadt dat deze klassieker een elektrische motor heeft gekregen. Maar ook door hetzelfde “zitcomfort” met dezelfde rijeigenschappen. Ja en dat ondanks dat de rijeigenschappen bij de 912 Blitz wel zijn verbeterd, vooral door een betere gewichtsverdeling is het bekende ondersturen sterk verminderd. Werkelijk, voor geen moment had ik de indruk dat ik een moderne elektrische auto reed en stuurde. Sterker nog, ik reed echt in een klassieke Porsche 912. Wel met een ander geluid achterin en meer power, maar nog steeds zoals een 912 hoort te rijden en te sturen. Door iets meer power is ook het dagelijks gebruik van deze auto verbeterd. Ja zelf de mogelijkheid om te kiezen tussen schakelen of automaat is in mijn optiek een pluspunt. Ik zou het bijna willen (of moeten) omschrijven als een aan de tijd aangepaste en verbeterde klassieke Porsche 912. Maar wel met het behoud van het echte Porsche gevoel. Eerlijk gezegd kan ik deze beoordeling dan ook maar met moeite uitspreken als echte petrolhead. Een die vieze handen van olie checken er bij vindt horen, en de lucht van benzine en olie en rubber en het geluid van benzinemotoren heerlijk vindt. Ja het is nog steeds een echte Porsche.

Belangrijk om te vermelden is dat deze ombouw nu nog maar 3 maanden zal duren. Vooropgesteld dat jij zelf een goede 912 of 911 meebrengt. Zijn er mankementen dan komen er herstel/reparatietijd en ook kosten bij. Het ombouwpakket en ombouwen zelf, exclusief de auto kost zo’n € 55.000 ex btw, met verwarming zo’n €60.000 ex btw

Een niet onbelangrijk punt is dat deze elektrische 912 ombouw en keuring (op Nederlands kenteken) ook weer kan worden teruggedraaid. De motor en alle andere delen kunnen in zo’n twee weken weer worden teruggeplaatst. Er moet dan wel weer een hernieuwde RDW keuring plaatst vinden. Belasting/oldtimerregelegeving zijn ook voor de Blitz van toepassing. En deze oldtimer mag wel elke binnenstad of milieuzone in met haar elektrische aandrijving.

Conclusie; een serieus te nemen auto. Nog steeds een echte klassieke Porsche met een reikwijdte van 250 kilometer. Uitstekend geschikt voor dagelijks gebruik. Maar wat veel belangrijker is dat het nog steeds een echte Porsche is met het Porsche gevoel. Dus ook het Porsche 912 gevoel en de beleving is er nog steeds. Ondanks dat het geluid van een 4 cilinder Porsche boxermotor is vervangen door een bijna prettig klinkende elektromotor, die net als de originele luchtgekoelde benzinemotor zeker en duidelijk hoorbaar is. Net zo hoorbaar als alle alle andere bekende geluidjes in een 912. Ben je een liefhebber van het klassieke 912 f model of heb je er zelf een……oordeel dan niet te snel. Ik kan je alleen maar adviseren; neem contact met ze op. Ga eens met ze praten. Maar zeker na een ritje met deze unieke Porsche 912 Blitz E begrijp je het….









Foto’s Willem-Jan Smulders en Frank Schmidt