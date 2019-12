Porsche en Lucasfilm presenteren hun ruimteschip

Ongeveer twee maanden hebben de designers van beide bedrijven in hun studio’s in Weissach en San Francisco samengewerkt aan hun ideeën en ontwerpen. Deze samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen en geleid tot een concreet concept, en dat mag er wezen.

Een gedetailleerd model van het fantasieschip, de Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter zal deze maand in Los Angeles bij de première van de nieuwe Star Wars film; The Rise of Skywalker, worden getoond. Het is een flink model van wel 1,5 meter.

Ben je benieuwd naar de beweegreden van Porsche en Lucasfilm van het ontwerpen van dit ruimteschip? Meer achtergrondinformatie vind je in dit eerdere artikel van Vierenzestig.

Ons samenwerkingsproject met Star Wars past perfect bij de lancering van de Taycan. De ontwerpteams hebben de verschillende werelden van Porsche en Star Wars samengebracht om een ​​heel speciaal geschenk voor de fans van de twee merken te maken, ”zegt Kjell Gruner, hoofd marketing bij Porsche. Porsche presenteert ook de geheel nieuwe Taycan tijdens het première-evenement in Los Angeles.