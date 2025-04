Deze week vanaf 28 april gaat vierenzestig.nl over naar de nieuwe website

Waarschijnlijk heb je de laatste tijd wel gemerkt dat onze website niet meer zo stabiel is. Achter de schermen was het soms huilen. Artikelen die verdwenen terwijl je er mee bezig bent, afbeeldingen die niet te plaatsen zijn of daarna verdwijnen, koppelingen naar andere social media die niet werken. En dat dan soms wel, en soms niet.

We hebben Patrick Dronk, een jonge IT-er, gevraagd of hij naar de problemen met de website wilde kijken. Hij heeft er het nodige aan gesleuteld, maar helaas dook er steeds iets nieuws op. De basis was niet goed. Patrick kwam met een advies voor een ander platform. Na diverse overleggen hebben we hem gevraagd of hij een nieuwe website wilde bouwen. Inmiddels is dat gebeurd, de content is overgezet en hebben we nu nog wat dagen nodig om te sleutelen. Maar vanaf 28 april wordt de site verhuisd. Daar zal je lezer als alles goed gaat weinig of niets van merken. Maar natuurlijk kan het tot die tijd voorkomen dat de vierenzestig.nl soms even niet bereikbaar is, of traag is.

Wij zelf hebben al in het nieuwe systeem/site gewerkt. En wat een verademing. We zijn nu al ontzettend blij en ook trots op de nieuwe site en hopen dat we je deze week kunnen informeren dat we over zijn naar de nieuwe site. En ja er zijn wel wat dingetjes veranderd en ook moet er de komende tijd nog hier en daar worden aangepast.

Meer informatie volgt waarschijnlijk deze week nog.

Een leuke bijkomstigheid is dat Patrick in de maanden dat hij met ons aan de slag was, erg enthousiast is geworden over 64 Porsche Portal. Inmiddels is hij toegevoegd aan ons team en zal hij ook wel eens een handje helpen op een evenement. Was je eind vorig jaar bij Porsche en koffie bij Porsche Centrum Brabant? Dan heb je Patrick misschien al ontmoet. Hij was erbij.