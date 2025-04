Porsche introduceert de 911 Spirit 70, de cabriolet waarmee de jaren ’70 en vroege jaren ’80 herleeft

Porsche introduceert de 911 Spirit 70, een exclusieve cabriolet die de essentie van de jaren ’70 en vroege jaren ’80 opnieuw tot leven brengt. Met slechts 1.500 stuks wereldwijd, belichaamt het model de Heritage Design strategie van Porsche, waarin iconische designelementen op een hedendaagse en prestatiegerichte basis samenkomen. Heritage Design van Porsche benadrukt de ‘lifestyle’-dimensie, die staat voor bijzondere modellen binnen de productstrategie van Porsche, met een link naar het rijke erfgoed van het merk. Het eerste model in de reeks was de 911 Targa 4S Heritage Design Edition die in 2020 werd gepresenteerd in de stijl van de jaren vijftig en begin jaren zestig. Met de 911 Sport Classic presenteerde Porsche in 2022 het tweede collector’s item uit de Heritage Design-strategie. De Porsche 911 Spirit 70 is het derde model waarin Porsche een tijdperk nieuw leven heeft ingeblazen met behulp van iconografische designelementen uit eerdere auto’s.

Uitgebreide personalisatiemogelijkheden Het derde Heritage Design-model is ook de belichaming van de nieuwe bedrijfsstrategie van Porsche, waarbij personalisatiemogelijkheden verder zijn uitgebreid: Porsche biedt al meer dan 1000 Porsche Exclusive Manufaktur opties. In de afgelopen vijf jaar is de gemiddelde verkoop per auto met Porsche Exclusive Manufaktur opties verdubbeld. Om in de toekomst nog meer individuele klantdromen te kunnen vervullen, wordt de capaciteit van de Exclusive Manufaktur in de toekomst aanzienlijk uitgebreid.Unieke positie voor Heritage Design-modellen

Als technische basis voor de 911 Spirit 70 dient de huidige 911 Carrera GTS Cabriolet met een geoptimaliseerde 3,6-liter boxermotor met elektrische uitlaatgasturbo, elektromotor en nieuwe PDK. Dit resulteert in een systeemvermogen van 398 kW (541 pk) en een koppel van 610 Nm. De prestatiegerichte hybride techniek sluit naadloos aan bij de toewijding aan innovatie van Porsche. “De Heritage Design-modellen bekleden een unieke positie binnen onze productstrategie,” aldus Michael Mauer, Vice President Style Porsche. “Met de Spirit 70 brengen we historische designelementen op een hypermoderne sportwagen tot leven en visualiseren we wat het merk Porsche zo bijzonder maakt”.

Speciaal kleurconcept en emblemen in historische stijl: het exterieur

De Porsche 911 Spirit 70 valt direct op door de exclusieve exterieurkleur Olive Neo – een rijke, diepgroene tint met een moderne ondertoon – gecombineerd met historisch geïnspireerde decoratieve graphics. Bronzite creëert daarnaast een spannend contrast: het onderste gedeelte aan de achterzijde, het voorste gedeelte en de Sport Classic wielen in ‘Fuchs’ ontwerp zijn gespoten in deze grijs-gouden kleur. De softtop is zwart, evenals het raamframe, wat de unieke visuele aanwezigheid van de 911 Spirit 70 benadrukt.

Opvallende details zijn onder andere de drie decoratieve strepen in zwarte zijdeglans. Dit detail is een verwijzing naar de veiligheidsstickers uit de jaren ‘70: in die tijd werden longitudinale strepen op de carrosserie aangebracht zodat sportwagens gemakkelijker te zien waren in de achteruitkijkspiegel bij hoge snelheden op de snelweg of het circuit. De strepen worden ton-sur-ton voortgezet op de softtop. De Porsche belettering en het ronde startnummerveld (‘Lollipop’) in zwart zijdeglans met een individueel startnummer benadrukken de sportieve traditie van het merk.

Een voorbeeld van het contrast tussen traditie en innovatie is te vinden in het midden van de voorste motorkap: de 911 Spirit 70 draagt een Porsche embleem dat bijna identiek is aan het historische embleem uit 1963. Op de zijschermen bevinden zich goudkleurige ‘Porsche Exclusive Manufaktur’ badges. Het Porsche Heritage embleem zit op het rooster van de kofferklep. Het ontwerp doet denken aan het embleem van de Porsche 356, dat in de jaren ‘50 werd uitgereikt bij het bereiken van de 100.000-kilometergrens. Andere opvallende details zijn de goudkleurige Porsche belettering en de modelaanduiding aan de achterzijde. De belettering krijgt zijn uitzonderlijke schittering door het gegalvaniseerde vergulde oppervlak.

Met Pasha-patroon en speciaal instrumentenpaneel: het interieur

Vanbinnen onderscheidt de 911 Spirit 70 zich door het iconische Pasha-patroon in zwart en Olive Neo, dat een dynamische beweging in de bekleding creëert. Dit patroon, toegepast op stoelen, dashboard en overige accenten zoals de binnenkant van het dashboardkastje, combineert traditionele textieltechnieken met moderne flockgarens, voor een nog sportiever en comfortabeler gevoel. De decoratieve inleg op de achterzijde van de stoelen en de bekleding op het dashboard zijn ook optioneel beschikbaar in Pasha. De standaarduitrusting omvat tevens een omkeerbare bagagemat in Pasha. De elegante bekleding in Club leder in basaltzwart met decoratieve stiksels in Olive Neo en het basaltzwarte interieurpakket in Club leder zijn ook standaard aan boord.

Het instrumentenpaneel, met een 12,65-inch display, combineert een historisch ontwerp met ultramoderne technologie: de witte wijzers en schalen zijn analoog weergeven en de groene cijfers doen denken aan de legendarische Porsche 356, waarbij de modelnummering elegant is geïntegreerd in de volledig digitale toerenteller. Witte wijzers en groene cijfers kenmerken ook de speciale versie van de aanwezige Sport Chrono stopwatch.

Tijdreis naar de jaren ‘70

Speciaal voor kopers van de 911 Spirit 70 is een op maat gemaakte chronograaf van Porsche Design beschikbaar, waarin talloze details verwijzen naar het iconische model. Daarnaast omvat de bijbehorende Porsche Lifestyle Collection een assortiment van bijzondere collector’s items waarmee de jaren ’70 in stijl en authenticiteit worden herontdekt. Het assortiment bestaat uit een collectie dag- en sportkleding, lifestyle accessoires en modelvoertuigen.

Als kers op de taart introduceert Porsche een nieuwe app voor de Apple Vision Pro. Deze applicatie dompelt gebruikers onder in de jaren ’70 en biedt de mogelijkheid om stap voor stap hun eigen 911 Spirit 70 te configureren, met inzicht in de iconische designelementen van dat decennium. De introductie van de Porsche 911 Spirit 70 bij de acht Nederlandse Porsche Centra staat gepland voor het voorjaar van 2025.