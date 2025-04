Aanstaande donderdag: Club Day der Porschefreunde in Dinslaken!

Aanstaande donderdag is het 1 mei, en Porsche-liefhebbers weten wat dat betekent: de jaarlijkse “Club Day der Porschefreunde” op de voormalige paardenrenbaan in de Duitse stad Dinslaken, dit jaar alweer voor de 23e keer. Het is een van de grootste en zeker een van de gezelligste evenementen van dit soort in Europa, met honderden en honderden Porsches en duizenden bezoekers, die allemaal komen om van de auto’s te genieten. Dat mag je als liefhebber niet missen! Vierenzestig is uiteraard ook aanwezig.

Het is met grote waarschijnlijkheid de allerlaatste keer dat het evenement op de inmiddels al lang stilgelegde draf- en renbaan in Dinslaken plaatsvindt, want vorig jaar al constateerden bezoekers dat een flink deel van het complex gesloopt is. Er is op die locatie in de mooie lommerrijke wijk nieuwbouw gepland en daarmee verdwijnt de paardenrenbaan, die met zijn ovale baan en grote binnenterrein eigenlijk ideaal was als locatie voor een evenement als het jaarlijkse Porschetreffen. Maar ja, alleen van zo’n evenement kun je zo’n complex niet rendabel exploiteren, dus er zullen andere keuzes gemaakt (moeten) worden.

Hoe dan ook, volop reden om dit jaar nog eens goed te genieten van wat er allemaal te zien is. Heel simpel gezegd: Porsches in alle maten en soorten, uit tal van Europese landen (in het grootste deel van Europa is 1 mei immers een feestdag, en vanuit ons land nemen vele bezoekers er graag een vrije dag voor op), in slagorde opgesteld op de paardenrenbaan en het binnenterrein, maar ook in de straten van de omliggende wijk. Waar overigens de afgelopen jaren ook meerdere Porsches gestolen werden, dus de nodige voorzorgsmaatregelen zijn aan te bevelen.

Verder op het binnenterrein tal van aanbieders van Porsche-gerelateerde producten in de ruimste zin van het woord: veren en dempers, accessoires, wielen, modelauto’s, boeken en brochures, grillebadges, sleutelhangers, gereedschap, kleding, lifestyle-artikelen en wat er verder allemaal nog te verzinnen is. Ook de inwendige mens wordt uiteraard niet vergeten, met een rijk cateringaanbod voor – in ieder geval in de afgelopen jaren – uiterst schappelijke prijzen.

Op het podium op het binnenterrein zijn er interviews en presentaties en een populair onderdeel is ook de traditionele “Sound Battle” om een antwoord te vinden op de vraag wie de luidste Porsche heeft. Er is als altijd een Porsche-modelauto in gelimiteerde oplage. Voor informatie en toegangskaarten: https://porschefreunde-1mai.de/.

Am kommenden Donnerstag: Clubday der Porschefreunde in Dinslaken!

Am kommenden Donnerstag ist der 1. Mai, und Porsche-Liebhaber wissen, was das bedeutet: Der jährliche „Clubday der Porschefreunde“ auf der ehemaligen Trabrennbahn in Dinslaken findet dieses Jahr bereits zum 23. Mal statt. Es ist eine der größten und sicherlich eine der familiärsten Veranstaltungen dieser Art in Europa, mit Hunderten von Porsche-Fahrzeugen und Tausenden von Besuchern, die alle gekommen sind, um die Autos zu bewundern. Als Liebhaber sollten Sie das nicht verpassen! Vierenzestig.nl ist natürlich auch vor Ort.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Veranstaltung zum letzten Mal auf der längst stillgelegten Trab- und Pferderennbahn in Dinslaken stattfindet, denn bereits im letzten Jahr stellten Besucher fest, dass ein großer Teil der Anlage abgerissen wurde. An diesem Standort in der schönen, grünen Gegend sind Neubauten geplant, wodurch die Pferderennbahn verschwindet, die mit ihrer ovalen Bahn und dem großen Innenbereich eigentlich ideal für eine Veranstaltung wie das jährliche Porsche-Treffen war. Aber nun ja, mit einer solchen Veranstaltung allein lässt sich ein solcher Komplex nicht rentabel betreiben, sodass andere Entscheidungen getroffen werden (müssen).

Wie dem auch sei, es gibt allen Grund, dieses Jahr noch einmal alles zu genießen, was es zu sehen gibt. Ganz einfach gesagt: Porsche in allen Größen und Ausführungen aus zahlreichen europäischen Ländern (in den meisten Ländern Europas ist der 1. Mai schließlich ein Feiertag, und viele Besucher aus den Niederlanden nehmen sich gerne einen Tag frei), in Reih und Glied auf der Pferderennbahn und dem Innenbereich, aber auch in den Straßen des umliegenden Viertels. Wo übrigens in den letzten Jahren auch mehrere Porsche gestohlen wurden, sodass die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu empfehlen sind.

Außerdem gibt es auf dem Innenplatz zahlreiche Anbieter von Porsche-Produkten im weitesten Sinne des Wortes: Federn und Stoßdämpfer, Zubehör, Räder, Modellautos, Bücher und Broschüren, Kühlergrill-Embleme, Schlüsselanhänger, Werkzeuge, Kleidung, Lifestyle-Artikel und was man sich sonst noch so vorstellen kann. Auch für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt, mit einem reichhaltigen Catering-Angebot zu – zumindest in den letzten Jahren – äußerst günstigen Preisen.

Auf der Bühne im Innenbereich finden Interviews und Präsentationen statt, und ein beliebter Programmpunkt ist auch der traditionelle „Sound Battle“, bei dem ermittelt wird, wer den lautesten Porsche hat. Wie immer gibt es ein Porsche-Modellauto in limitierter Auflage. Informationen und Eintrittskarten: https://porschefreunde-1mai.de/.