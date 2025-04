Autoclassiqa Jaarbeurs 2025 groot succes en veel Porsche genot

Gedurende het Paasweekend vond in de Utrechtse Jaarbeurs voor de eerste maal de Autoclassiqa en Nationale Autobeurs plaats. Voor de organisatie werd het na de Belgian Auto Show in Gent eerder dit jaar een groot succes. De 402 Automotive organisatie van Ronald van den Broek noteerde maar liefst 41.500 betalende bezoekers gedurende het Paasweekend. De expositie stond traditioneel in het teken van de supercars. De Lamborghini Club Nederland had voor een prachtige stand gezorgd waarbij bijna de volledige geschiedenis van het merk te bewonderen viel. Akira Nakai van Rauh Welt was afgelopen zondag op de beurs te gast en zijn naam is dan ook onlosmakelijk met het merk uit Stuttgart verbonden. In Rauh Welt beschildering troffen we zelfs een Max Verstappen Porsche aan. Na het succes van dit jaar staat het evenement ook weer voor april 2026 op de kalender.