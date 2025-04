10e International GR8 Car Show Kortrijk

Porsche 918 Spyder publiekstrekker

Afgelopen weekend vond in het Belgische Kortrijk de 10e editie van de GR8 International Car Show plaats. De show stond in het teken Liberty Walk, een Japanse tuner die gespecialiseerd op de z.g. wide body kits voor de diverse merken maar je kunt dan ook duidelijk zien dat er ook een sterke binding is met het spectaculaire Japanse Super GT Kampioenschap. In Kortrijk werd waarschijnlijk de grootste verzameling LB Walk collectie auto’s ooit in Europa geëxposeerd. Anderzijds viel er nog een unieke Ferrari F40 te bewonderen. Om van een bepaald imago af te komen hadden de organisatoren duidelijk aan een upgrade van de show gedaan. Zo had men zich eveneens toegelegd op het netwerken voor bedrijven etc. Hoewel men in België natuurlijk geen eigen auto-industrie kent lag de focus op tuning en moderne GT auto’s en deed men eigenlijk niet onder op Hal 3 van de Essen Motor Show. Zo was b.v. KW met een enorme stand vertegenwoordigd. Ondanks een veranderende markt i.v.m. een op handen zijnde energietransitie maakte James Pearman van Liberty Walk zich eigenlijk weinig zorgen over de toekomst van de industrie. “Voor tuning zal er altijd een toekomst zijn’’ is Pearman overtuigd. Als publiekstrekker had de organisatie de Porsche 918 Spyder Salzburg naar Kortrijk gehaald. Maar daarnaast viel er een diversiteit aan Porsche-modellen(vooral uit Engeland) te bewonderen. In totaal trok de 10e editie van de GR8 International Car Show in Kortrijk maar liefst 48.000 bezoekers.