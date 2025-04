International Porsche Collectors Day 2025 was succesvol en erg leuk

Afgelopen zondag vond International Porsche Collectors Day 2025 plaats. Het was al de elfde keer dat Porsche Model Club Europe en Porsche Centrum Gelderland dit leuke evenement organiseerden in het Classic Center. En dit jaar kon de organisatie een record melden; ruim 550 meter aan tafels, verdeeld over 4 hallen.

Kan je het je voorstellen? 550 meter met boeken, brochures, posters, kleding, kunst, onderdelen, gadgets, en natuurlijk modelauto’s. Al de genoemde zaken hebben een ding gemeen, en dat is natuurlijk PORSCHE. Het is zo leuk om op je gemak rond te struinen en alles te bekijken. Op zoek naar dat ene model of boek dat je al jaren wilt hebben, of gewoon kijken of je iets leuks tegenkomt. En dat gevoel delen veel Porscheliefhebbers met mij, want 3.500 bezoekers uit binnen en buitenland vonden dit jaar hun weg naar Heteren. Soms een beetje wachten bij een stand of een eettentje, maar de sfeer was erg ontspannen.

Dit jaar was er van die ruim 550 meter, 2 meter gereserveerd voor 64 Porsche Portal. Alain en ik waren de gelukkigen die namens 64 aanwezig waren. We stonden op een prima locatie, vlak naast de balie met koffie en broodjes. Tussen deze balie en onze tafel was een doorgang, dus er kwamen heel veel mensen langs. Onze grote vlaggen vielen op, waardoor volgers een praatje met ons begonnen. Maar ook mensen die 64 vaag of zelfs niet kenden waren nieuwsgierig. Natuurlijk legden wij enthousiast uit wie we zijn en wat we doen en gaven we na het gesprek onze flyer mee en een aantal stickers. Aan aandacht ontbrak het dus zeker niet. Zelfs de Porsche Club Kuwait kwam een praatje met ons maken en wat herinneringen ophalen aan afgelopen jaar, toen wij met elkaar kennis hebben gemaakt op het circuit van Spa Francorchamps tijdens de eerste editie van de 992 Endurance Cup en de Cars and Coffee .

Op onze tafel lagen niet alleen onze spullen, maar ook flyers en/of stickers van ons bekende en bevriende bedrijven zoals Neunellymodels, en Sechszylinder art. Als bezoeker heb je zeker ook de rode 356 met witte strepen zien staan. Deze is van Robin Vogl van Boxerkult. Robin en zijn “littlered356” zijn zeker in de Deutsche Porsche scene welbekend. BoxerKult GmbH uit Willich in Duitsland is een gepassioneerd bedrijf dat maatwerk levert en vooral luistert naar de wensen van hun klanten. Hun boxer Kult stickers in allerlei soorten, kleuren en maten in vintage look, trokken zeer de aandacht en vlogen, samen met onze 64 stickers echt van de tafel.

Ook de flyers van de 992 Endurance Cup race van 5 en 6 september op het circuit van Spa Francorchamps werden door ons onder de aandacht gebracht en vonden gretig aftrek. Net als vorig jaar zal op Spa Francorchamps tijdens de 992 Endurance Cup een Porsche en koffie worden georganiseerd, mede door 64. Zet 6 september alvast in je agenda want dit wil je niet missen. Waar anders kan je zoiets beleven? Live een 12 uur endurance race meemaken, pit boxen mogen bezoeken en ook nog een Cars en Koffie met de diverse standhouders. Natuurlijk zijn wij van 64 ook van de partij, maar waarschijnlijk ook een stand van het kleding merk Dogleg Mechanics en diverse andere standhouders komen dan naar Spa. Meer informatie hierover volgt spoedig.

Nadat ik de hele dag naast onze buren van Kremer had gestaan was de verleiding uiteindelijk toch te groot, en kon ik mij niet meer bedwingen. Ik heb dan ook een geweldig mooi model van een Kremer 911 RSR mee naar huis genomen, waar ik die dag al diverse keren naar had staan kijken.

Flink wat mensen leek het ook wel leuk om aan onze rubriek “mijn passie voor Porsche” mee te doen. Zij hebben mijn visitekaartje meegekregen met de vraag om contact met mij op te nemen wanneer zij iets wilden afspreken. Om 14.27 uur die middag had ik de eerste reactie binnen.

Ook dit jaar was de Porsche International Collectors Day weer een groot succes. Een geweldig leuke sfeer met een grote variatie aan standhouders. Goed verzorgd en ook de innerlijke mens is daarbij niet vergeten. Er was van alles te verkrijgen. Van koffie, fris en overheerlijke sandwiches, tot poffertjes en snacks met patat. Al met al zijn wij zeer enthousiast over onze deelname aan de Porsche Collectors Day. We hebben met veel mensen leuke gesprekken gehad. Zowel bekenden als personen die we voor het eerst spraken. Zonder uitzondering echter leuke en positieve gesprekken. 64 is er graag weer bij volgend jaar.

Hartelijk dank aan Henk H. Koop van Porsche Model Club Europe en aan Mark Wegh van Porsche Centrum Gelderland en zijn team voor de geweldig goede organisatie.

Foto’s en video: Alain Feld, René De Boer, Robin Groenendijk, Jos Berkien, Boxerkult. Und speciale dank an Fotograf Jan Werner Follow on Instagram

En natuurlijk was er buiten ook heel veel moois te zien