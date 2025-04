64 On Tour: signeersessie ‘Porsche Racing Moments’ van Rainer W. Schlegelmilch

Onlangs deelden we al ons enthousiasme over het fotoboek ‘Porsche Racing Moments’ van de Duitse fotograaf Rainer W. Schlegelmilch, verschenen bij uitgever Taschen (bespreking hier: https://www.vierenzestig.nl/117249/fotoboek-porsche-racing-moments-van-rainer-w-schlegelmilch-absolute-aanrader/). Vrijdag vond in de Taschen Store in het centrum van Keulen een signeersessie met de fotograaf plaats. Vierenzestig.nl was erbij.

De Neumarkt, in het hart van Keulen, is op die zonnige vrijdagmiddag druk als altijd. Toeristen met rolkoffertjes, zakenmensen die genieten van een biertje op het terras (het begrip ‘Vrijmibo’ is in Duitsland onbekend), studenten die zich tegoed doen aan ijscoupes, mensen die lekker ontspannen aan het winkelen zijn en gewoon iedereen die van het leven geniet.

Vierenzestig.nl was met hoofdredacteur Alain Feld en redacteur René de Boer naar Keulen afgereisd met een ander doel, namelijk de signeersessie van het boek ‘Porsche Racing Moments’. Met name De Boer is als enthousiast liefhebber en verzamelaar van auto- en autosportboeken gevoelig voor zulke activiteiten, want voor verzamelaars is een gesigneerd boek nog mooier dan een gewoon blanco exemplaar. En dus ging het reeds bemachtigde boek (zonder het papieren stofomslag, om beschadiging te voorkomen), ruim vier kilo schoon aan de haak, in de rugzak om het in de Taschen Store te laten signeren en van een opdracht te laten voorzien.

De ontvangst in de fraaie winkel, een van de twee eigen verkooppunten in Duitsland van uitgever Taschen, naast de andere vestiging in Berlijn (overige Taschen-winkels bevinden zich in Brussel, Madrid, Miami, Milaan, Hollywoood, Hongkong, Londen, Beverly Hills en Parijs) is al bijzonder vriendelijk. De ambiance in de winkel is licht en luchtig, met de fraaie blauw-witte tegels met geometrische vormen op de vloer en de bijzondere verlichting aan het plafond. Er is een bar met serieuze koffiemachine en langs de wanden en op tafels in het midden zijn de boeken uit het rijke assortiment van Taschen te vinden. Veel kunst- en fotoboeken op groot formaat, maar ook enkele autoboeken en leuke, handzame geschenkboeken.

Achter in de winkel zit Rainer Schlegelmilch achter een tafel, met aan de wand een grote afbeelding van de titelpagina van het boek, met de spectaculair springende Porsche 908/03 op de Nordschleife. Medewerkers van de winkel reikten hem telkens nieuwe exemplaren van het boek aan, met op een briefje erbij de naam van degene voor wie het boek bestemd is. Geduldig schrijft Schlegelmilch in elk boek de gewenste opdracht en zet met zorg zijn handtekening. “Mooi om te zien dat er zoveel belangstelling is, en ook prachtig dat jullie zo’n uitgebreide recensie geplaatst hebben”, aldus Schlegelmilch tegen de Nederlandse bezoekers.

De stapel gesigneerde boeken groeit gestaag: heel wat mensen hebben van tevoren hun exemplaar met handtekening besteld en laten het toezenden. Anderen zijn ter plekke aanwezig om hun boek te laten tekenen. Zo ontmoeten we er ook Herbert Schneider, samen met zijn echtgenote Monika de stuwende kracht achter Inter Media Distribution (www.imd-motorsport.de), nog een van de weinige Duitse gespecialiseerde handelaren in auto- en autosportboeken en zelf ook groot liefhebber van literatuur op dit gebied. “Ook wij hebben heel wat exemplaren van dit boek verkocht”, meldt hij. “Je krijgt ook echt enorm veel waar voor je geld!”

Daar zijn we het zonder meer mee eens, en we waren dan ook geenszins verbaasd over de flinke belangstelling voor de signeersessie in Keulen. Het boek is in tegenstelling tot de aanmerkelijk duurdere eerdere uitgaven ditmaal niet in een gelimiteerd aantal gedrukt, maar op een bepaald moment is de oplage natuurlijk weg en dan moet je maar afwachten wanneer de uitgever besluit om weer nieuwe boeken te laten drukken. Derhalve herhalen we ons advies uit de recente bespreking: sla uw slag, voor het te laat is!