Porsche en Koffie bij Porsche Centrum Twente

Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk weer zover. Onze eerste Porsche en Koffie van 2025. We waren deze editie welkom bij Porsche Centrum Twente. Iets waar ik persoonlijk al een tijd naar heb uitgekeken. Want het was ook de eerste keer dat wij bij hun te gast mochten zijn. De wekker ging al vroeg want het was toch nog een stukje rijden voor mij. Ruimschoots op tijd om het een en ander voor te bereiden, zoals het plaatsen van de 64 vlaggen zodat iedereen wist waar er geparkeerd kon worden. De ingang en parking waren net een klein stukje doorrijden langs het hoofdgebouw. Porsche Centrum Twente had een geweldig mooie 996 Turbo cabriolet bij de poort neer gezet, die samen met mijn 996 turbo met de 64 striping een leuke combinatie was. En met twee Porsches 996 Turbo’s aan de poort kon mijn dag al niet meer stuk. Nog binnen even wat laatste dingetje neerleggen en recht zetten en…

.. zoals het dan gaat ben je echt net klaar met de voorbereidingen en dan komt de eerste enthousiaste deelnemer al binnengelopen. En ditzelfde enthousiasme was de hele ochtend aanwezig bij alle deelnemers en bezoekers van deze Porsche en Koffie. Maar zeker ook bij het personeel van Porsche Centrum Twente.

Porsche en Koffie

En daar kwamen de eerst Porsches al binnenrijden. Van klassiekers zoals bijvoorbeeld de 993, 964 en youngtimers als 986, 996 en 997. Maar natuurlijk ook verschillende 991’s en 992’s, al dan niet als cabriolet of coupe, waaronder ook een geweldig mooie Targa en diverse GT’s zoals een GTS en GT3 touring en ook diverse GT3 RSen. En ook de turbo’s waren vertegenwoordigd. Ook Porsche Centrum Twente had voor en in de hal diverse Porsche geëtaleerd, zoals een van mijn persoonlijke favorieten de GT4. Binnen stond een limited edition Porsche Boxster 25 jaar. Wat de aankleding van het evenement natuurlijk compleet maakte.

Onder het genot van heerlijke koffie en en wat lekkers zat de stemming er meteen goed in. Grapjes over en weer over het al dan niet kunnen inparkeren en het niet willen of kunnen doorrijden…. Ik zelf vind altijd de persoonlijke gesprekken het leuks. Mensen die je niet dagelijks tegenkomt of al langere tijd wel online kent, maar nog nooit persoonlijk bent tegen gekomen en dan eindelijk in levende lijve spreekt. Ik ga geen namen noemen hè Nicole… Na een kort welkomswoord en het voorstellen van de aanwezige team leden van 64, Robin Groenendijk, mede eigenaar 64, Peter Noordzij onze financiële man/fotograaf, Peter Vader (helemaal uit Italië) redacteur/fotograaf, Jos Berkien evenementen/fotograaf.

Ruben Groeneveld Runoff Studio

Wij hadden dit keer iets nieuws; de kunstenaar Ruben Groeneveld van Runoff Studio was onze speciale gast die tijdens de Porsche en Koffie live aan een tekening zou werken. Ruben maakt echt geweldig mooie met potlood handgetekende car art/kunstwerken. Dat doet hij inmiddels niet onverdienstelijk en inmiddels heeft hij danook nationaal en internationaal een naam opgebouwd.

Ruben zal ook aanwezig zijn op 6 september op de Cars and Coffee tijdens de 992 endurance Cup op het circuit van Spa Francochamps.

Wie is Ruben Groeneveld van Runoff Studio

Wie ben ik? Ruben Groeneveld (25 jaar) en als klein jongetje al een echte autoliefhebber en ik bracht uren door met het tekenen ervan. Door de jaren heen werden mijn kunstwerken steeds realistischer en tijdens mijn middelbare school maakte ik mijn eerste tekeningen in opdracht – inmiddels heb ik wat voor velen een droom is; van mijn hobby mijn werk gemaakt. Met mijn bedrijf Runoff Studio maak ik gepersonaliseerde kunstwerken die de auto, maar ook het persoonlijke verhaal erachter vastleggen.

Tijdens 64’s Porsche en Koffie bij Porsche Centrum Twente mocht ik mijn tekenskills live laten zien. En mocht ik een heel bijzonder kunstwerk aan Alain Feld overhandigen. Ik ken Alain al sinds het begin van mijn tekencarrière. Hij heeft me destijds enorm geholpen met de positionering van mijn product als exclusieve kunstwerken, en met mijn eerste contacten in de automotive wereld. We hebben altijd contact gehouden, en toen ik bij dit 64-event kon tekenen, leek het me leuk om Alain een persoonlijk bedankje te geven. Ik vroeg hem om foto’s van zijn 996 Turbo en zijn mooiste herinneringen met de auto. Eén daarvan was een ‘fotoshoot’ bij het Porsche Museum in Stuttgart. Ondanks dat het eigenlijk niet helemaal de bedoeling was, parkeerde hij zijn 996 voor het museum op het plein. De beveiliging hield hem niet tegen, sterker nog, ze moedigden hem aan! En mensen stapten zelfs in zijn auto, denkend dat het een demo-model was. ‘Nee sorry meneer, dit is mijn eigen auto’.”Deze herinnering heb ik vastgelegd in een handgemaakt kunstwerk. Die krijgt een mooie plek bij Alain thuis, om dit verhaal voor altijd te bewaren! Superleuk om dit bij Porsche Centrum Twente te overhandigen en live mijn tekenproces te laten zien aan de aanwezige Porsche-eigenaren.”

Ruben, nogmaals bedankt voor je vriendelijke woorden en dit geweldige geschenk. Wat ik helemaal geweldig vind is dat hij juist een speciaal moment voor mij zo had weten vast te leggen dat die speciale herinneringen meteen boven komen. Juist deze momentopname met Vierenzestig verleden jaar bij het Porsche Museum in Stuttgart, waar ik voor de ingang spontaan opnames had gemaakt, met zulke leuke reacties. Maar dat is een verhaal voor een ander moment.

Wat Ruben’s werk uniek maakt, is de persoonlijke benadering. Dit maakt een kunstwerk niet alleen mooie decoratie, maar ook een blijvende herinnering aan de speciale band met een auto. Wil jij nu ook van jou Porsche een persoonlijke uniek kunstwerk? Ruben stelt je in een persoonlijk gesprek vragen over jouw en je auto, wat zijn speciale momenten die je hebt beleefd met de auto en vanuit welke hoek jij vindt dat je auto het beste uitkomt. In dit gesprek adviseert Ruben je natuurlijk zodat jouw auto een uniek en persoonlijk op maat gemaakt kunstwerk wordt. De tekening kan verder gepersonaliseerd worden door bijvoorbeeld een speciale achtergrond. In principe is alles mogelijk. Voor meer indrukken van Ruben zijn werk, kijk dan vooral eens op zijn website Runoff Studio en volg hem op Instagram. En wil jij nu ook jouw Porsche laten vastleggen in een gepersonaliseerd kunstwerk? Of ken je iemand die je hiermee wilt verrassen? Neem dan contact op met Ruben! Of nog beter maak meteen afspraak met hem…

Email: contact@runoff.studio | Telefoon: +31 6 83 26 42 78 | Website: www.runoff.studio

En natuurlijk werden we ook door Porsche Centrum Twente hartelijk verwelkomd. Onder het genot van een lekker kop koffie en wat lekkers erbij, werden de auto’s bewonderd en werd er van alles besproken, zoals wat de laatste ritten en ervaringen waren en welke er alweer op de planning stonden. En natuurlijk welke Porsche er op het verlanglijstje staat. En ja, we hadden het zelfs over het weer, waar we het echt mee getroffen hadden. Hier nog wat indrukken van deze geweldig leuke ochtend want beelden zeggen vaak meer dan woorden .

En toen was het tijd voor een rondleiding door Porsche Centrum Twente. Deze werd gegeven in twee groepen. Maar daar kan ik maar weinig over vertellen want iemand “mocht” achterblijven om bij de auto’s en tentoongestelde kunstwerken te blijven, en natuurlijk om eventuele gasten die iets later waren te verwelkomen, en ja die waren er dan ook. Gelukkig konden die nog net bij de rondleidingen aanhaken.

Dan geef ik nu graag het woord over aan Robin Groenendijk.

Rondleiding

Trappen op en af. Het pand van PCT heeft drie verdiepingen. Op de eerste verdieping staan klant auto’s. Zij bieden namelijk de mogelijkheid om jouw Porsche te stallen. Veilig en droog op de eerste verdieping. Ook wordt de accuspanning in de gaten gehouden en waar nodig opgeladen. Op de verdieping daarboven staan de gebruikte en nieuwe voorraadauto’s. Om je vingers bij af te likken!

Weer beneden liepen we naar het hoofdgebouw, of eigenlijk meervoud. Twee grote, aparte werkplaatsen, waarvan er een op deze zaterdag grondig werd schoon gemaakt door een aantal medewerkers. Beide werkplaatsen waren brandschoon. Mooi om te zien.

We eindigden in de showroom, twee verdiepingen waar je je ogen uitkijkt. Schitterend. In een van de drie “afleverkamers” stond een Porsche onder een doek die zo zou worden afgeleverd. We waren allemaal nieuwsgierig, want onder het doek zagen we een enorme hoge achterspoiler. Maar ja, uiteraard wil de nieuwe eigenaar privacy en zit hij/zij niet te wachten op een meute nieuwsgierige personen.

Ook noemenswaardig was de ruimte met daarin twee professionele SIM racers. Leuk voor klanten die even moeten wachten, maar ook voor de medewerkers in de pauze.

Al met al heb ik mijn ogen uitgekeken tijdens de rondleiding. Mooi bedrijf, vriendelijke mensen en schitterende auto’s.

Afsluiting

Het laatste woord was aan Jos Berkien, als evenementen Commissie van 64, samen Twan de Haan namens Porsche Centrum Twente. Jos en Twan bedankte iedereen voor hun aanwezigheid en Jos bedankte onze gastheer Twan en Porsche Centrum Twente dat wij bij hun te gast mochten zijn. Kan ik meteen van de gelegenheid gebruik maken om Jos te bedanken voor het organiseren van deze Porsche en Koffie, Bedankt Jos. Maar ook een extra bedankje voor Porsche Centrum Twente en in bijzonder de beide gastdames van Porsche Centrum Twente Manon de Bruin en Ilona Pol en natuurlijk de gastheer Twan de Haan en zijn collega van de rondleidingen.

Aan het complete team van Porsche Centrum Twente nogmaals hartelijk bedankt voor een geweldige ochtend.

Foto’s video’s: Nicole, Jos Berkien, Peter Vader, Peter Noordzij, Alain Feld

Maarrrr het was toch niet helemaal het einde…..