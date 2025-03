Porsche vernieuwt PCM; betere prestaties en nieuwe functies

Met ingang van de eerstvolgende modeljaarwijziging van de 911, Taycan, Panamera en Cayenne, wordt een geüpdated Porsche Communication Management (PCM) systeem toegepast. Het systeem biedt betere prestaties en biedt toegang tot het Porsche App Center. Ook zijn er nieuwe functies zoals Dolby Atmos®, voor een nog beter geluid, de digitale assistent Amazon Alexa® en een uitgebreider Porsche Connect Package.

Met de nieuwe hardware reageert het systeem sneller en biedt het nieuwe mogelijkheden, zoals directe toegang tot een groot aantal apps van derden via de PCM. Welke apps dat zijn is afhankelijk van de markt waarin de auto wordt verkocht. Maar denk aan populaire apps om muziek, video of podcasts te streamen, of het nieuws, media, het weer enz.

Amazon Alexa®

Amazon Alexa® kan met het nieuwe PCM ook tijdens het rijden instructies ontvangen en uitvoeren. Naast de gangbare zaken zoals hierboven vermeld, kan het ook smart home functies bedienen tijdens het rijden. Denk aan automatische garagedeuren en smart verlichting.

Dolby Atmos®

Met deze update van de PCM perfectioneert Porsche ook gelijk de geluidsbeleving van de inzittenden. Porsches die zijn uitgerust met het premium high-end systeem van Bose® of Burmester® hebben ook het Dolby Atmos® immersive sound technology. Een zeer geavanceerd audioformaat dat het geluidssysteem een hoogtedimensie geeft, waardoor het geluid niet meer uit een bepaalde richting komt. Het resultaat is dat je echt midden in het geluid zit.

Bron: Porsche Newsroom