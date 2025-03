B2M Automotive verzegelt hoofdprijs; lakcoating voor de Porsche van Guy

Weet je nog? In december vorig jaar bood de nieuwe adverteerder B2M Automotive in Lijnden een gratis keramische coating voor de Porsche van een vierenzestig.nl volger aan. Onlangs mocht ik de winnaar feliciteren met het in ontvangst nemen van de prijs.

Guy Machiels heet de gelukkige winnaar. Hij is vandaag vanuit het mooie Limburg naar Lijnden afgereisd om zijn 991 4S Cabrio te laten verwennen door Michael. Een hele rit, maar dat heeft Guy er graag voor over. De signaalgele 911 T Targa oelklappe, die hij al 30 jaar in zijn bezit heeft, kwam niet in aanmerking voor de lakcoating. “Die heeft nog NOOIT in die 30 jaar een wasbehandeling gehad omdat de lak simpelweg zo goed is dat alleen wassen met water voldoende is om hem in uitstekende staat te houden”, aldus Guy.

Michael Pasieka van B2M Automotive heet Guy hartelijk welkom en legt uit wat de behandeling precies inhoudt. Nauwgezet loopt hij met Guy om de auto en wijst eventuele “uitdagingen” aan. Daarna geeft hij uitleg over de producten die hij gebruikt.

Zo’n behandeling neemt al gauw een dag in beslag. Michael heeft een keurige vervangende auto klaar staan voor Guy en na hem te hebben uitgezwaaid gaat Michael aan de slag met de belofte dat hij Guy zal bellen als zijn mooie Carrera 4S staat te glimmen.

De volgende dag ontvang ik een mailtje van Guy: “Het resultaat van de poetsbeurt en keramische coating is heel gaaf geworden ! Super bedankt Porsche 64 en B2M Automotive”.

Graag gedaan Guy. Ik hoop dat je er veel plezier van hebt.

Werkelijk een genereus aanbod van B2M Automotive. Bedankt daarvoor mannen!

Of we op korte termijn weer een aanbieding hebben van een van onze partners op het 64 plein weet ik niet. Wel weet ik dat wij een aanbieding niet zelf aannemen, maar dat we die graag aan onze volgers geven. Natuurlijk is het aantal beperkt dus wordt er meestal wel actie van je gevraagd. Dat het loont heb je in dit artikel kunnen lezen. Houd de site dus in de gaten!