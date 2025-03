2025: de start van een uitgebreide herijking!

Na een hele positieve terugblik over 2024 in januari en desondanks de aankondiging van een reorganisatie in het topmanagement in februari, heeft Porsche nu zijn beleidsplannen voor 2025 bekendgemaakt. Die staan, heel voorspelbaar, in het kader van het vergroten van de winstgevendheid en de veerkracht. Daarvoor vindt er een herijking oftewel reorganisatie plaats, die helaas wèl zijn impact zal hebben op de het financiële jaarresultaat van 2025.

Nieuwe koers

Om de nieuwe koers te realiseren werden er eind februari enkele wijzigingen in de Raad van Bestuur doorgevoerd. Zoals al eerder op Vierenzestig.nl gemeld, werd Dr. Jochen Breckner (47) verantwoordelijk voor Financiën en IT, en Matthias Becker (54) voor Verkoop en Marketing. Zij volgden Lutz Meschke (58) en Detlev von Platen (61) op, die de onderneming inmiddels hebben verlaten. Maar daar bleef het niet bij. Er werd ook een plan gelanceerd om de onderneming te herstructureren. Tegen 2029 moet het aantal arbeidsplaatsen met ongeveer 1.900 plekken zijn verminderd. Maar er wordt dit jaar ook flink geïnvesteerd. In totaal 800 miljoen euro wordt er extra in de hele revisie geïnvesteerd, evenals in het modellenprogramma en de software- en batterijactiviteiten. Daarmee wil Porsche AG op de korte en middellange termijn zijn winstgevendheid veiligstellen. “De uitgebreide herschaling van het bedrijf en de investeringen die we zullen doen, zullen een negatieve impact hebben op het resultaat voor het boekjaar 2025”, aldus de nieuw aangestelde Finance- en IT-manager Dr. Jochen Breckner. “We zetten bewust in op een uitgebreide herijking en het duurzaam versterken van Porsche voor de toekomst.”

Het wordt er niet makkelijker op

Porsche verwacht dat het er in 2025 niet makkelijker op wordt en zegt dat “de marktomstandigheden zeer uitdagend zullen blijven en dat de concurrentie in China zal toenemen.” Bovendien is het nog even afwachten wat de nieuwe Amerikaanse regering gaat doen, als het gaat om importheffingen en andere, hogere tarieven. Voor het boekjaar 2025 verwacht Porsche AG een operationeel rendement over de omzet van 10 tot 12 procent, daarbij rekening houdend met de eerdergenoemde aannames over China en de Verenigde Staten. Laten we duidelijk zijn: dat is lager dan het cijfer dat over 2024 werd gerealiseerd. Naast de extra investeringen die gepland zijn, zijn de belangrijkste redenen hiervoor dat de verwachting is dat er gewoonweg minder auto’s verkocht worden in combinatie met een onveranderd hoog kostenniveau in de hele organisatie. Bovendien zullen er een aantal zeer hoge afschrijvingen van toepassing blijven, vanwege de grote investeringen in de afgelopen jaren.

Personeelsbestand aanpassen

Dr. Jochen Breckner, lid van de Raad van Bestuur, Financiën en IT, tijdens de jaarlijkse persconferentie over op handen zijnde reorganisaties: “Bovendien vermindert het bedrijf het personeelsbestand met nog eens 2.000 banen door het aflopen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Naast deze directe maatregelen onderhandelen het management en de ondernemingsraad in de tweede helft van dit jaar over een aanvullend structureel pakket. Dit zal Porsche op de middellange en lange termijn nog efficiënter maken. Verder heeft Porsche een uitgebreid programma gelanceerd om het bedrijf te herschalen. Tegen 2029 moet het aantal banen met ongeveer 1.900 posities zijn verminderd. Porsche maakt hiervoor gebruik van demografische ontwikkelingen, natuurlijk verloop en een beperkt aannamebeleid. Daarnaast worden op vrijwillige basis maatschappelijk aanvaardbare maatregelen geïmplementeerd, waaronder een speciaal programma voor gedeeltelijke pensionering en in individuele gevallen beëindigingsovereenkomsten met ontslagvergoedingen.

Verkoop op peil houden

Wat is eraan gedaan om de verkoop op zijn minst op peil te houden? Er werden in 2024 recordverkopen in vier van haar vijf verkoopregio’s wereldwijd gerealiseerd, in een jaar waarin Porsche zijn modellenprogramma grondig aanpaste. Doorgaans is een reeks modellenwijzigingen van deze omvang slecht voor het financiële jaarresultaat. Maar Porsche wist dat in 2024 heel knap in de hand te houden. Met de Cayenne, Panamera, Taycan, 911 en elektrische Macan zijn vijf van de zes modellijnen vernieuwd. Tegelijkertijd heeft de onderneming haar product- en corporate planning in lijn met de gewijzigde omstandigheden aangepast. En blijft de Duitse sportwagenfabrikant vertrouwen op een mix van aandrijflijnen. Tot ver in het volgende decennium kunnen klanten in elk segment kiezen tussen verbrandingsmotoren, plug-in hybriden en volledig elektrische aandrijflijnen. Met het oog op de aanzienlijk langere wereldwijde overgangsfase naar elektrische mobiliteit, neemt Porsche de komende jaren geen afscheid van de verbrandingsmotoren. Integendeel, het leveringsprogramma wordt uitgebreid met extra modellen met verbrandingsmotoren en plug-in hybride aandrijflijnen.

911: de jaren zeventig herleven

Andere acties om de winstgevendheid te verhogen is het op de markt brengen van meer bijzondere uitvoeringen en ‘limited editions’ van de huidige modellen. Met name de 911 is hiervoor geschikt. De sfeer van de jaren zeventig herleefd weer, dankzij een heritage limited edition model van Porsche Exclusive Manufaktur. Dat is de derde van in totaal vier speciale uitvoeringen uit de Heritage Design Strategy. Op termijn krijgt de 911 familie ook een nieuw topmodel dat de lat in het sportwagensegment nog hoger gaat leggen.

Macan blijft elektrisch

Om de Macan in alle opzichten verder te verbeteren, besloot Porsche al in een vroeg stadium om in te zetten op een volledig elektrisch aangedreven model. Porsche staat nog steeds achter dit besluit. De elektrische Macan zet nieuwe maatstaven op het gebied van prestaties, rijplezier en design en is erg positief ontvangen door klanten. Zodra de Macan-modellen met verbrandingsmotor zijn uitverkocht, wordt de Macan wereldwijd uitsluitend nog als honderd procent elektrisch model verkocht. Tegelijkertijd houdt Porsche de marktontwikkeling en de vraag van klanten nauwlettend in de gaten. Als het nodig blijkt, zal de onderneming haar productstrategie aanpassen. Momenteel wordt al overwogen om een onafhankelijk model in het SUV-segment met verbrandingsmotor- en hybrideaandrijving te introduceren. Dit model zou dan een nieuw design en het kenmerkende profiel van Porsche krijgen en profiteren van synergieën. Een mogelijke introductie zou tegen het einde van dit decennium plaats kunnen vinden.

Elektrische Cayenne komt er ook aan

Bij Porsche symboliseren alle drie de aandrijftechnologieën emotie, prestatie en efficiëntie. Een voorbeeld hiervan is de Cayenne. In 2023 kreeg de huidige generatie (een mix van verbrandingsmotor- en plug-in hybride modellen) een van de meest uitgebreide productupgrades in de geschiedenis van Porsche en zal deze in de toekomst met aanzienlijke technische inspanningen verder worden ontwikkeld. De verkoop van deze modellijn bereikte in 2024 een recordhoogte. Tegelijkertijd moet de vierde generatie van de bestseller – een volledig nieuw ontwikkeld en ontworpen model – de opmars van elektrische mobiliteit bij Porsche aanzienlijk ondersteunen. De verbrandingsmotor- en elektrische modellen zullen tot ver in de jaren 2030 parallel beschikbaar zijn. Na de volledig elektrische Cayenne introduceert Porsche de volledig elektrische sportwagens in het 718-segment.

Sonderwunsch-programma uitbreiden

De sportwagenfabrikant breidt ook de mogelijkheden voor personalisatie verder uit. Er zijn al meer dan 1.000 Porsche Exclusive Manufaktur-opties beschikbaar, terwijl het Sonderwunsch-programma ruimte biedt voor bijna alles wat een klant zich maar kan wensen – van exclusieve details tot fabrieksunieke exemplaren. De gemiddelde omzet per voertuig met Exclusive Manufaktur-opties is de afgelopen vijf jaar verdubbeld. Om nog meer individuele klantdromen te kunnen vervullen, wordt de capaciteit van Exclusive Manufaktur aanzienlijk uitgebreid.

CEO Dr. Oliver Blume: “We hebben vijf van de zes modellen vernieuwd en ons productportfolio uitgebreid vernieuwd. Dit heeft de basis gelegd voor ons succes in de komende jaren, met als duidelijk doel om onze klanten te enthousiasmeren met onze iconische sportwagens.”

CFO Dr. Jochen Breckner: “Porsche heeft in 2024 bewezen dat we zeer winstgevend opereren, zelfs in uitdagende tijden. Op de lange termijn blijven we toegewijd aan ons fundamentele doel van een operationeel rendement op de verkoop van de Groep van meer dan 20 procent. Op de middellange termijn streven we naar 15 tot 17 procent vanwege de aanhoudend uitdagende omgeving. We gaan bewust voor een uitgebreide herijking en versterken Porsche duurzaam voor de toekomst.”

Met de Cayenne, Panamera, Taycan, 911 en de elektrische Macan heeft Porsche vijf van zijn zes modellijnen vernieuwd en succesvol op de markt gebracht. Tegelijkertijd heeft het bedrijf zijn product- en bedrijfsplanning resoluut aangepast aan de veranderde omstandigheden. De sportwagenfabrikant blijft vertrouwen op een mix van aandrijflijnen. Klanten kunnen tot ver in de jaren 2030 in elk voertuigsegment nog kiezen tussen verbrandingsmotoren, plug-in hybrides en volledig elektrische aandrijflijnen. Gezien de aanzienlijk langere wereldwijde overgangsfase naar elektrische mobiliteit breidt Porsche zijn productportfolio de komende jaren uit met extra modellen met verbrandingsmotoren en plug-inhybride aandrijflijnen. In 2025 investeert Porsche in totaal € 800 miljoen extra in schaalvergroting, in zijn productportfolio en in software- en batterijactiviteiten. Hiermee wil de onderneming haar winstgevendheid en veerkracht op de korte en middellange termijn verder vergroten. Kortom: veel plannen om de winstgevendheid van de onderneming te handhaven, nodig om op termijn te kunnen overleven in een uiterst competitieve markt!

In de autosport – een enorme imagodrager – heeft Porsche zelden meer succes gehad dan in 2024, toen het de coureurstitel van het FIA World Endurance Championship (WEC) en alle klassen in de Amerikaanse IMSA-raceserie won. In de Formule E werd fabriekscoureur Pascal Wehrlein wereldkampioen bij de coureurs.

Porsche AG Group FY 2024 FY 2023 Verandering

Omzet 40,08 miljard €40,53 miljard -1,1%

Bedrijfsresultaat €5,64 miljard €7,28 miljard -22,6%

Bedrijfsrendement op verkopen 14,1% 18,0%

Leveringen 310.718 320.221 -3,0%