Tweede Belgian Auto Show in Gent enorm succes

Toen de FEBIAC-organisatie in 2024 er niet in slaagde om het traditionele Autosalon in de Brussels Heysel paleizen te organiseren, sprong de 402 Automotive-organisatie van Ronald van den Broek in het ontstane gat. De eerste editie bleek een succes. Voor 2025 slaagde de FEBIAC-organisatie er echter wel in om opnieuw een Autosalon te organiseren. De 402 Automotive-organisatie week uit naar de Flanders Expo in het Belgische Gent. Een aanmerkelijk grotere ruimte waar buiten ook een actie arena werd toegevoegd. Daar werden schitterende driftshows gegeven. Het aanbod van de geëxposeerde auto’s was behoorlijk divers. Maar het accent lag eigenlijk toch wel een beetje op de GT auto’s, al dan niet getuned. Porsche, Ferrari, Lamborghini, McLaren. Het viel allemaal in Gent te bewonderen. Bezoekers konden zowel op de Car Catwalk als op Driftshows meerijden. En ook voor rondritjes buiten het evenemententerrein waren er mogelijkheden. In totaal kwamen er afgelopen weekend maar liefst 91.238 bezoekers naar dit evenement.