Porsche Centrum Brabant; dieven betrapt, alle onderdelen teruggevonden, maar enorme rommel en schadeposten blijven achter.

Het is uitgebreid in het nieuws geweest via allerlei kanalen, dus dat Porsche Centrum Brabant in de nacht van zaterdag op zondag het slachtoffer is geworden van een bende criminelen, heb je vast al gehoord.

Om PCB succes te wensen en een hart onder de riem te steken heeft vierenzestig.nl contact met ze opgenomen en vroegen we ook om gedegen informatie. In de vroege zondagochtend van 2 maart, hebben beveiligers de dieven gestoord in “hun werkzaamheden”. Zij waren bezig op het parkeerdek op het dak en zijn dus op heterdaad betrapt, maar helaas wisten ze te ontkomen. Gelukkig zijn wel bijna alle onderdelen teruggevonden. Het is een professionele bende geweest want de onderdelen waren onbeschadigd en verpakt. Zij lagen op het dak en bij een naburig pand, klaar voor transport. Veel onderdelen kunnen weer worden teruggeplaatst op de Porsches.

Het hele team van PCB is zondag direct aan de slag gegaan met de opbouw van de eerste klantenauto’s. Over teamspirit gesproken! Het grote voordeel is in dit geval dat PCB een eigen schadeafdeling heeft, en dus direct in eigen huis kan uitvoeren. Helaas zaten er een aantal auto’s van klanten tussen. Met deze klanten is PCB direct in gesprek gegaan om de verdere gang van zaken te bespreken.

Een nieuw pand met supermoderne beveiliging. Toch is de beveiliging nu verder opgeschakeld, wat helaas nodig blijkt in deze tijd.

Het hele PCB team gaat zijn stinkende best doen om dit af te ronden en vooruit te kijken!

De politie heeft een onderzoek ingesteld en kan nog geen nadere informatie geven.