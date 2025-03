Porsche en Koffie bij Porsche Centrum Twente

Op zaterdag 29 maart organiseren wij samen met Porsche Centrum Twente weer een speciale editie van Porsche & Koffie.

Wij nodigen u van harte uit om samen met andere liefhebbers de passie voor Porsche te beleven. Tijdens deze ochtend kunt u niet alleen genieten van bijzondere Porsches en fijne gesprekken, maar krijgt u ook een exclusief kijkje achter de schermen bij Porsche Centrum Twente. Het wordt dus zeker weer een ochtend vol mooie ontmoetingen, heerlijke koffie, leuke gesprekken en natuurlijk heel veel bijzondere Porsches.

Informatie

Deelname: is geheel gratis

Locatie: Birnieweg 9-11, 7418 HH Deventer, Nederland

Datum: zaterdag, 29 maart van 9:30 tot 12:00

Programma

09:30 – Ontvangst met koffie en iets lekkers

11:00 – Start van de rondleiding

12:00 – Einde van het event

Aanmelden is verplicht

Ja aanmelden is in verband met het beperkte aantal deelnemers verplicht. Aanmelden kan je via de Porsche24 app of via deze link. Maar wacht niet te lang met aanmelden want het aantal deelnemers is beperkt.

Wij kijken er naar uit om je op zaterdag 29 maart te mogen verwelkomen bij Porsche Centrum Twente!

Foto’s: Porsche Centrum Twente, Vierenzestig.nl