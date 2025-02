35e Ghent Collection Cars

Unieke “Pink” Porsche-motor verrast in Gent

Afgelopen weekend vond in de Flanders Expo te Gent de jaarlijkse Ghent Collection Cars beurs voor oldtimers plaats. De organisatie had dit jaar twee thema’s: AMG en Lancia in de rallysport. Er werden maar liefst 300 bolides geëxposeerd. In totaal waren er zo’n 165 exposanten die in drie uitverkochte hallen een breed scala van diensten aanboden. Uiteraard variërend van klassieke automobielen, maar ook natuurlijk de nodige automobilia. De organisatie had voor 2025 op 12.000 bezoekers gemikt maar haalde dit streefgetal vanwege Valentijnsdag helaas niet. Vrouwen hadden afgelopen vrijdag 14 januari gratis toegang in de Flanders Expo. Vierenzestig gaat ervan uit dat veel vrouwen dus afgelopen vrijdag een leuke dag in Gent doorbrachten. Volgend jaar valt Valentijnsdag op een zaterdag. Helaas nog niet bekend of er dan weer vrij toegang is……

Ook Porsche was uiteraard op de beurs vertegenwoordigd. De firma GRC Sport presenteerde een prachtige Martini Porsche RSR uit 1976 waarbij bij nadere bestudering de ‘’taartschep’’ achterkant toch wel bijzonder viel. Het uit Fleurus (Provincie Henegouwen) afkomstige bedrijf is volledig gespecialiseerd in het restaureren van historische GT- en Toerwagens. Naast de Porsche was ook de fameuze Luigi BMW 3,5 CSL uit 1977 een juweeltje van deze firma. De beide Porschespecialisten A Bello en Carrera Sport Classics, boden de nodige Porsche modellen in de range van 49.000 tot ruim 150.000 Euro aan. Een unieke Porsche 964 Cabrio was direct al bij de opening van de beurs verkocht.

We herinneren ons allemaal de diverse “Pink”Porsches die de afgelopen decennia op Le Mans verschenen maar een uniek “Pink’’ Porsche motorblok was wel een verrassing en een mooie publiekstrekker.