Eindeloos wegdromen in de vernieuwde Porsche configurator

Porsche Nederland heeft op Porsche.nl een geheel vernieuwde versie van zijn car configurator gelanceerd. De nieuwe configurator biedt bezoekers een nog intuïtievere gebruikservaring waarmee deze online sleutel tot de wereld van Porsche nog eenvoudiger in gebruik is. Iedere gebruiker kan hiermee de unieke Porsche van zijn of haar dromen samenstellen.

Bij het openen van de vernieuwde car configurator op Porsche.nl valt direct het moderne nieuwe ontwerp en de overzichtelijke indeling op. Gebruikers kunnen eenvoudig en snel door de vele beschikbare opties navigeren, op basis van negen hoofdcategorieën (Exterieurkleuren, Wielen, Interieurkleuren en materialen, Stoelen, Pakketten, Exterieur, Interieur, Technologie en Voertuigaccessoires). Daarbij helpt de vernieuwde car configurator vrijblijvend met aanbevelingen die perfect passen bij de reeds geselecteerde samenstelling.

Porsche 911 GT3 in Nogaroblauwmetallic met gordels in Racinggeel: https://porsche-code.com/PSNT28V8

De mogelijkheden in de vernieuwde configurator zijn vrijwel onbegrensd, mede dankzij de talloze personalisatie-opties van Porsche Exclusive Manufaktur. Waardoor elke samengestelde Porsche helemaal naar wens geconfigureerd kan worden. Met name opties als Kleur naar keuze (Plus), gespoten wielen, decoratieve stickersets en interieurmaterialen, -kleuren, -stiksels en -combinaties die Porsche Exclusive Manufaktur configurator-gebruikers biedt, brengen personalisatie van een nieuwe Porsche naar een ongekend hoog en exclusief niveau. Andere voorbeelden van verregaande personalisatie zijn dorpellijsten op maat van Porsche Exclusive Manufaktur die in de configurator tot leven komen.

Porsche Taycan GTS in Verdezeltwegmetallic met een GTS interieurpakket in Karmijnrood: https://porsche-code.com/PSUJPMF7

De configurator is toegankelijk voor iedereen: voor iedereen die serieus geïnteresseerd is in het kopen van een nieuwe Porsche of zich juist nog in de verkennende fase bevindt. Zodra de droom Porsche is ‘gebouwd’, creëert de configurator zelfs een set afbeeldingen – interieur en exterieur, evenals toegang tot 360-gradenweergaven – van hoe de voltooide Porsche eruit zal zien. Gebleven is de handige keuze uit voorgeconfigureerde modellen die Porsche bij de start van een nieuwe configuratie biedt, om gebruikers desgewenst op weg te helpen en extra inspiratie te bieden. Tevens kan iedere droomconfiguratie eenvoudig gedeeld worden met een Porsche Centrum naar keuze.

Porsche Macan Turbo in Absolutered met 22-inch RS Spyder Design wielen: https://porsche-code.com/PSPSSYQ5

De vernieuwde Porsche car configurator is te ervaren op https://configurator.porsche.com/nl-NL/model-start/. Of laat je inspireren door onderstaande voorbeelden van verregaand gepersonaliseerde Porsche modellen die in de vernieuwde configurator tot leven komen.

De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Eventueel genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.