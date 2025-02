Anne en Lies van Soest waren de allereerste klanten bij Porsche Centrum Brabant en kochten er als eerste een Porsche.

En wij van Vierenzestig Porsche Portal mochten bij de aflevering aanwezig zijn. De aflevering van een nieuwe Porsche is en blijft altijd voor beide partijen een bijzonder moment, zeker voor Anne en Lies, maar zeer zeker ook voor Morris van Esch van Porsche Centrum Brabant. Want de eerste bezoekers die binnen liepen bleken ook al snel de allereerste klanten te worden die bij Porsche Centrum Brabant een Porsche kochten. En wel de nieuwe volledig elektrische Porsche Macan Turbo.

Wie wat waar en waarom…

Nu vraag jij je misschien af wie, wat, waar en waarom? Anne van Soest en ik kennen elkaar persoonlijk en inmiddels al aardig wat jaren. Dus toen ik van Anne hoorde dat hij met zijn vrouw Lies op 8 juli bij Porsche Centrum Brabant als de allereerste gasten/klanten binnenliepen en meteen ook de eersten waren die daar een splinternieuwe Porsche kochten, had ik meteen zoiets van; dat is verhaal wat ik graag met de Vierenzestig lezers wil delen. Hoe vaak opent er een nieuw Porsche Centrum in Nederland waarbij de allereerste klant ook meteen auto koopt? Inderdaad die kans is nihil. Anne en zijn vrouw Lies waren meteen enthousiast over mijn voorstel om hun relaas te doen en hun ervaringen te delen. En niet alleen Anne en Lies waren enthousiast. Ook van Morris van Esch, de verkoopadviseur en van Porsche Centrum Brabant kreeg ik hetzelfde enthousiasme. Afspraken waren snel gemaakt en nu was het alleen nog wachten tot de Porsche Macan kon worden afgeleverd. En je weet zelf dat als je naar iets uitkijkt en moet wachten. Dat duurt lang. Helemaal voor Anne en zijn Lies.

Ik wil graag Anne bedanken dat hij mij op de hoogte hield van de ontwikkelingen en de communicatie tussen hun en Porsche Centrum Brabant. Niet alleen voelde ik mij meer betrokken, maar kreeg ik ook een goed beeld hoe zij ook dit stukje van het proces ervoeren. Hun enthousiasme en voorpret werden alleen maar groter naar gelang de tijd verstreek. Maar misschien moet ik gewoon Anne zelf aan het woord laten, gevolgd door Morris van Porsche Centrum Brabant.

Anne van Soest “waarom überhaupt Porsche rijden?

Als kleine jongen woonde ik vroeger in Amersfoort. Daar zat op de Arnhemseweg Pon Porsche, de importeur. Zomers als de wind gunstig stond kon je op de speelplaats van de lagere school (aan de Dollardstraat) soms de Porsche ‘s horen die werden gelost op de Nijverheidsweg, en vanaf de trein naar het voorraadterrein werden gereden. Dat rauwe geluid van die luchtgekoelde Porsche ‘s gaat nooit meer uit je brein.

Het zal rond mijn tiende jaar (1970) zijn geweest dat ik nog wel eens spijbelde op de lagere school, en dan stond ik voor de showroom van Pon Porsche op de Arnhemseweg te kijken naar die prachtige auto’s. Waarop mijn moeder was gebeld door de bovenmeester, de heer Diepenbroek, om te vragen of ik ziek was, omdat ik niet op school was zonder enige vorm van absentiemelding. Mijn moeder wist dan al wel waar ik uithing en kwam dan ook direct op haar brommertje naar de Arnhemseweg om mij vervolgens een draai om mijn oren te geven en direct naar school te sturen. Waarop ik dan steevast riep hoe mooi die Porsche ’s toch zijn, en zij direct tegen mij riep: “jongen je bent een dubbeltje en zal nooit een kwartje worden“, met andere woorden dit is voor ons arbeidersvolk nooit weggelegd.

Inmiddels 5 Porsche ‘s verder, en momenteel het trotse kwartje met een 911 Turbo S cabriolet en een Porsche Macan EV Turbo in het bezit heeft die jongensdroom toch uit mogen komen. En dit alles omdat mijn vrouw tien jaar geleden tegen mij zei; “als je jouw jongensdroom wilt laten uitkomen, doe het dan nu. Want “als later eerder komt”, ben je te laat, en we hebben er tenslotte hard genoeg voor gewerkt.”

Waarom een elektrische Porsche?

Naast onze 911 Turbo S (2015) reden wij een Macan T (2023). De Macan is een heerlijke familieauto, zeker als de kleinkinderen ook wat groter worden of als je met vrienden een keer een weekend weg gaat, of om je golfclubs en trolley’s mee te nemen. Daar wij ook graag willen verduurzamen, gingen we kijken voor een elektrische auto. En dan heeft Porsche natuurlijk genoeg te bieden; een Taycan, of de nieuwe Macan in diverse uitvoeringen, of eventueel een hybride Cayenne.

(bovenstaande foto is van januari 2023)

Na een proefrit te hebben gemaakt met een Taycan S was het “electrisch rijden virus” toegeslagen, en zijn mijn vrouw en ik een Macan Turbo gaan configureren. Helaas was er nog geen Macan EV in Nederland in Juni 2024. Dus zo gezegd en zo gedaan hadden wij voor ons idee een prachtige auto geconfigureerd, en ook nog onze echte eerste Porsche helemaal zelf geconfigureerd. Dus op 8 juli 2024 naar de Porschedealer. Toevallig was dit ook de eerste dag dat Porsche Centrum Brabant officieel in het nieuwe pand de deur opende om 09.00 uur.

Wat heeft Porsche centrum Brabant dat anderen niet hebben?

Aangekomen bij de dealer op maandag 8 juli 2024 om 10.00 uur (wij waren de eerste echte klant in de nieuwe vestiging in Oisterwijk) werden wij geholpen door Morris.

Samen met Morris hebben mijn vrouw Lies en ik de hele lijst door genomen van wat wij hadden geconfigureerd, waarop Morris ons adviseerde om een andere kleur bekleding te nemen dan die wij (ik) had uitgezocht. Morris nam ons mee naar een 911 Turbo cabrio die ook Aventurien-groen was en Mokka-kleur lederen bekleding met grijs stiksel had (zie foto)

Wij hebben direct zijn advies overgenomen, wel een compliment voor een verkoper die jou kan laten zien wat nog mooier is dan wat je zelf in gedachten hebt. Dit is ook waarin Porsche Centrum Brabant zich onderscheidt met andere ervaringen die wij hebben gehad bij auto dealers.

Eerlijk duurt het langst en zij zijn zeker niet opdringerig, wat het erg prettig maakt om langs te komen. Oh ja, en zeker niet vergeten de Brabantse gezelligheid en de gastvrijheid van de gastdames en gastheren. Een compleet verschil met hoe het vroeger in Oirschot was, maar ja het verleden is om van te leren en het heden is om te beleven. Chapeau Porsche centrum Brabant!

Dus vervolgens was om 11.30 uur de koop beslist en beklonken met een glaasje Salentein bubbels, en hadden wij een echte dikke Macan Turbo gekocht met alle opties die maar mogelijk waren. Een optie was echter niet mogelijk, een achterruitenwisser in verband met de temperatuur- en geluidswerende ramen. Maar ja, wie kijkt er achterom in een Porsche?

Het voordeel van de door Porsche aangeboden laadservice.

Locatie Verbruik Prijs Aanbieder Kosten per kwh Tilburg Artemistraat 3.72 KWh € 2.95 MoveMove € 0.785 per KWh Tilburg Artemistraat 24.10 KWh € 11,80 Ionity (Porsche) € 0,592 per KWh Prise Déau golf Tilburg 24.80 KWh € 17.11 MoveMove € 0.689 per KWh Prise Déau golf Tilburg 33.92 KWh € 16.62 Ionity (Porsche) € 0.492 per KWh Even Snelladen op A27 Bij een Ionity laadpunt 43.98 KWh €17.16 Ionity (Porsche) € 0.390

Bij het laadstation van Ionity (Porsche), deze bevind zich net voorbij het Fastned oplaad station aan de A27, hebben wij in 28 minuten de batterij weer helemaal vol geladen. Dus de tijd voor een kop koffie en een broodje. Helaas hebben wij nog geen ervaring met het laden verder in Europa, dus kunnen wij ook hier nog geen prijs vergelijking doen.

Maar wat ik in Nederland weet onder winterse omstandigheden kun je voor gemiddeld € 50,00 (bij gemiddeld €0.49 per KWh) ongeveer 450 km rijden ,en dat met een Porsche.

Inmiddels twee maanden en ongeveer 2.500 km verder

En hoe bevalt de Macan EV Turbo? In een woord samen te vatten, geweldig! Zeker daar ik altijd een groot fan was en ben van de platte 6 cilinder (deze zal ik altijd er naast behouden), komt de Macan Turbo bij ons op een goede tweede plek naast de 911 Turbo.

De twee uur die de dealer heeft om de auto uit te leggen is wel wat krap, gezien wat er allemaal op en aan de Porsche Macan Turbo zit. Gelukkig is er altijd wel iemand bij Porsche centrum Brabant aanwezig die je kan helpen, zeker gaat daarom ook onze dank uit naar Rutger, een geweldige gast als het op Aftersales aankomt, en ook zijn tomeloze geduld om iets uit te leggen, wij zijn ten slotte niet opgegroeid met al deze elektronica.

Een aanrader is om, als je een nieuwe of gebruikte Porsche koopt, gebruik te maken van de mogelijkheid om je auto beter te leren kennen door middel van de aangeboden Porsche Advanced training.

Vooral ben ik dankbaar om te hebben mogen opgroeien in de nabijheid van Pon Porsche Importeur en dat ik ook mijn vrouw met het Porsche virus heb mogen aansteken.

Twee gelukkige Porsche rijders.

Morris van Esch Porsche Centrum Brabant

Mijn naam is Morris van Esch, en ik werk inmiddels vier jaar bij PGZ als verkoopadviseur voor Porsche Centrum Brabant. De eerste 3,5 jaar werkte ik vanuit onze showroom in Oirschot. Sinds 8 juli van dit jaar zijn wij echter geopend in Oisterwijk, onder de nieuwe naam Porsche Centrum Brabant. Het is een gloednieuwe vestiging waar de beleving van de klant centraal staat. We waarborgen deze beleving door heel persoonlijk contact, waarbij de klant altijd op de eerste plaats komt.

Op 8 juli verwelkomde ik Anne en Lies Van Soest als de allereerste klanten in onze nieuwe showroom. Vrijwel direct kwamen we te spreken over de nieuwe elektrische Porsche Macan Turbo. Na het samenstellen van een zeer uitgebreide configuratie, met bijna alle opties, kwamen we tot een deal, en zo begon de voorpret. Tussen het eerste contact en de uiteindelijke aflevering in december 2024, hebben we elkaar meerdere keren ontmoet om ervoor te zorgen dat we geen enkele optie over het hoofd hadden gezien. We bekeken de kleurencombinaties opnieuw in het echt, wat het hele proces nog persoonlijker maakte. Samen leef je naar de aflevering toe, wat zorgt voor intensief en plezierig contact.

Afgelopen vrijdag, 6 december, was het dan zover: de aflevering. In onze speciaal ingerichte afleverruimte stond de nieuwe Porsche klaar. Na een heerlijke kop koffie werd het doek van de auto getrokken en mochten we samen het eindresultaat bewonderen. Geen plaatje meer, maar de echte auto! Alle keuzes die we tijdens de configuratie hadden gemaakt, werden positief bevestigd.

Anne en Lies, namens Porsche Centrum Brabant wil ik jullie enorm bedanken voor het vertrouwen en het enthousiasme. Jullie zijn oprechte mensen en maken mijn werk als verkoopadviseur nog leuker! Veel veilige kilometers toegewenst. Tot bij de Porsche Advanced Drivers Training! Met sportieve groet Morris van Esch Verkoop Adviseur.

Macan turbo

6 december het was dan eindelijk zover. Bij binnenkomst waren Anne en Lies er (natuurlijk) al. Nog even snel met Anne, Lies en Morris voor het officiële gedeelte een kopje koffie gedronken, waarna ik mij naar de achtergrond terugtrok. Morris begeleide Anne en Lies naar de speciale afleverruimte waar hun nieuwe Porsche Macan Turbo onder een hoes op hun stond te wachten. De opgebouwde spanning, het enthousiasme en de blijdschap waren duidelijk voelbaar, en ook zichtbaar.

Maar voor de hoes viel werd er plaats genomen. Er moesten naast de gebruikelijke formaliteiten en het tekenen van documenten en het overhandigen van de “sleutels”, ook nog het een en ander worden ingesteld en uitgelegd. Ik zal daar niet al te ver op ingaan, maar ook daar werd alle tijd voor genomen en op een zeer prettige en fijne manier invulling aan gegeven. Terwijl Morris tekst en uitleg gaf, werd er meteen door Morris zijn collega Rutger Flipse van Sales Support/Porsche Genius, aan de data en instelling kant werkt. Niet dat iemand denkt wat staat hij daar te doen op zijn telefoon. Nee dit is een mooi stukje teamwork wat je daar ziet.

De onthulling

De daadwerkelijke onthulling heb ik voor je vast gelegd op video (op 1 min).

Ik persoonlijk vindt de kleurcombinatie geweldig mooi. Aventurien-groen met de Mokka lederen bekleding met grijs stiksel, is een bijzonder geslaagde combinatie. Als je dan de interieurverlichting op oranje zet is het effect geweldig. Dan heeft de Macan Turbo natuurlijk nog de specifieke Turbo design accenten die het helemaal afmaken. Luc Vanderfeesten (DGA) kwam Lies en Anne nog even persoonlijk feliciteren, net zoals Rolf van Rees Vellinga (Commercieel Directeur Porsche Centrum Brabant) dat ook deed.

Als eerste wil ik Anne en Lies bedanken dat ik jullie lezers mag meenemen naar dit speciale moment. Anne en Lies bedankt. Maar ook voor de weken voor de aflevering waar ik telkens weer door Anne op de hoogte werd gehouden over de laatste informatie. Wat mij daarbij echt opviel is dat de onderlinge communicatie echt geweldig fijn en goed verliep tussen Anne en Porsche Centrum Brabant. Het gevolg is dat Anne en zijn Lies alleen maar enthousiaster werden. En dat dit begrijpelijk bijdraagt aan een onvergetelijke ervaring waar ze nog jaren later met plezier op terug zullen en kunnen kijken. Mijn dank gaat ook uit naar het team van Porsche Centrum Brabant, en in het speciaal naar Morris van Esch, Rutger Flipse, Luc Vanderfeesten en Rolf van Rees Vellinga. Voor mijn persoonlijk was het een geweldig leuke en mooie ervaring.