Paque en Schouten eerste seizoenswinnaars Porsche Carrera Cup Benelux

Met twee spectaculaire races startte het nieuwe seizoen van de Porsche Carrera Cup Benelux op het Circuit de Spa-Francorchamps. De Belg Benjamin Paque (D’Ieteren Luxury Performance) en de Nederlander Dirk Schouten (Q1 Trackracing) waren de respectievelijke winnaars van de beide races op het beroemde circuit in de Ardennen, waar de snelste merkencup van de Benelux opnieuw reed in het voorprogramma van het FIA World Endurance Championship.

Kan het op het Spa-Francorchamps vaak erg wisselvallig zijn, ditmaal waren de omstandigheden bijna zomers te noemen, wat het zowel voor de deelnemers als voor de talrijk aanwezige bezoekers bijzonder aangenaam maakte. Ook zonder regen of andere externe factoren bleek het ruim zeven kilometer lange circuit wederom zeer uitdagend, wat voor de nodige incidenten zorgde. Bovendien zag de wedstrijdleiding streng toe op het voldoen aan de veelbesproken ‘track limits’: wie te vaak buiten de afgrenzing van de baan reed, kon na de nodige waarschuwingen rekenen op tijdstraffen.

Incidenten tijdens de kwalificatie

Na twee vrije trainingen op de donderdag, met achtereenvolgens Benjamin Paque en Paul Meijer (Hans Weijs Motorsport) als snelste rijders, werd op vrijdagochtend de kwalificatie verreden. Normaliter geldt in de Porsche Carrera Cup Benelux de snelste tijd in de kwalificatie als basis voor de startopstelling van de eerste race en de op-één-na snelste tijd voor de gridposities in de tweede wedstrijd. Omdat de kwalificatie echter na incidenten tweemaal met de rode vlag moest worden onderbroken, maar de tijd wel doorliep, kwamen de meeste rijders niet aan twee geklokte rondes toe. Zo werd de uitslag van de kwalificatie regulier gebruikt voor de startopstelling van de eerste race, terwijl de uitslag van de tweede vrije training voor de grid van race twee bepaalde.

Benjamin Paque behaalde met een tijd van 2:22,450 minuten de pole-position voor de vrijdagsrace, gevolgd door Valters Zviedris (Q1 Trackracing) en Nick Ho (PG Motorsport) als tweede en derde algemeen en als snelste en één-na-snelste rookies. Snelste Pro-Am-rijder was de Fin Jani Käkelä (39 Racing), voor Maik Rosenberg (Team GP Elite).

Overtuigende overwinning

In de eerste race profiteerde Benjamin Paque van zijn optimale uitgangspositie, nam direct de leiding en stond die gedurende de 14 ronden lange wedstrijd ook niet meer af. Zo schreef de Belg op overtuigende wijze de eerste wedstrijd van het seizoen op zijn naam. Aan de finish bedroeg zijn voorsprong op de als tweede geklasseerde Sam Jongejan (Team RaceArt) maar liefst 13,362 seconden. Jongejan won daarmee het rookie-klassement. De Zweed Robin Knutsson (NGT Racing) eindigde als derde algemeen, gevolgd door nog twee rookies, te weten Valters Zviedris en Kobe Pauwels (D’Ieteren Luxury Performance). Knutsson was daarmee tweede in het Pro-klassement, voor Sacha Norden (JW Raceservice). De winst in de Pro-Am-categorie ging naar Jani Käkelä, voor Jules Grouwels (Team RaceArt) en Maik Rosenberg. Dirk Schouten kende een enerverende race. Hij startte slechts als 19e, maakte in de eerste ronde al acht plaatsen goed, maar werd vervolgens in de rondte getikt, waarop hij terugviel tot aan de staart van het veld. Van daaruit begon hij opnieuw aan een opmars, die hij, ondanks een tijdstraf van vijf seconden vanwege ‘track limits’ nog als tiende afsloot.

Duel om de leiding

In de race op zaterdag mocht Paul Meijer als eerste vertrekken, maar Paque nam op weg naar de eerste bocht, de hairpin van La Source, al de leiding, voor Meijer en Knutsson. Schouten pakte snel de derde plaats, maar in de openingsronde kwam de safety-car al in actie nadat er enkele auto’s waren gestrand. In de derde ronde werd de race weer vrijgegeven. Schouten zette zijn opmars voort en passeerde Meijer voor de tweede positie, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden vanwege zijn inhaalactie in de eerste ronde, waarbij hij buiten de baan was geraakt. Vervolgens ontspon zich een mooi duel tussen Schouten en Paque om de leiding, maar Paque ging in de vijfde ronde in de rondte. Vervolgens kwam het tot een aanrijding tussen Paque en Jongejan, die geen kant uit kon toen Paque terug de baan op kwam. Daarmee was voor beide rijders de race ten einde en werd opnieuw de safety-car ingezet.

Met nog acht minuten te gaan werd de race weer vrijgegeven. Schouten legde een hoog tempo aan de dag om voldoende voorsprong op te bouwen, zodat hij ondanks de tijdstraf alsnog zou kunnen winnen. Dat lukte: na twaalf ronden had hij een marge van 1,5 seconden over. Voor de aviation-student aan de Hogeschool van Amsterdam was het de eerste overwinning in de Porsche Carrera Cup Benelux. Meijer werd als tweede geklasseerd, voor Knutsson, Norden en Langeveld. Kobe Pauwels was als zesde algemeen de beste rookie, voor Colin Bönighausen (CarTech Motorsport) en Juriaan de Back (JW Raceservice). Jules Grouwels won de Pro-Am-klasse, voor Jani Käkelä en Maxime Bertho (Speedlover).

Het volgende evenement van de Porsche Carrera Cup Benelux vindt in Nederland plaats. Van 7 tot en met 9 juni is de serie te gast in het voorprogramma van de DTM op Circuit Zandvoort.